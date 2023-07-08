В рамках проекта свои работы представят студенты первого курса магистратуры Art & Science Университета ИТМО. В своих проектах художники предлагают погрузиться в пространство искусственного мифа, посмотреть мокьюментари с элементами нейроэстетики, научиться управлять временем и даже оценить привлекательность бессмертия.
Как рассказали «Собака.ru» кураторы выставки-шоукейса, название «Непараллельные прямые» подчеркивает основную идею выставочного проекта — симбиоз искусства, науки и технологий. На шоукейсе будет представлено более 20 проектов, каждый из которых создавался художниками специально для летней презентации в рамках работы в мастерских Дмитрия Морозова (::vtol::), Елены Никоноле и Ипполита Маркелова.
В рамках шоукейса можно узнать о принципах устройства мироздания через водоросли, с помощью специального рычага управлять временем, погружаться в пространство искусственного мифа, общаться с роботом на эмоциональном уровне, смотреть мокьюментари с элементами нейроэстетики, послушать музыканта, который играет музыку сам на себе, стать частью бесконечной лабораторию по маниакальному описанию реальности, познакомиться с архивными материалами деревьев, оценить привлекательность бессмертия, поразмышлять о границах публичного дискурса, найти утешение через интеллектуального помощника, а также обсудить идею принадлежности к месту и роль дома.
Летний шоукейс студентов магистратуры Art & Science Университета ИТМО «Непараллельные прямые» пройдет с 8 по 16 июля в пространстве AIR на Биржевой линии, 16. Вход бесплатный — по предварительной регистрации.
В рамках выставки-шоукейса также пройдет серия медиаций. «Это форма активного и интерактивного знакомства с выставкой. Ведущий экускурсии, медиатор, обращается к группе, ведет активный диалог с посетителями, учитывая бэкграунд и области интересов. Очень рекомендуем приходить именно на медиации: во время медиации вы не только узнаете о том, как создавался проект, но и сможете лучше понять себя», — говорят кураторы проекта.
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