Летний шоукейс студентов магистратуры Art & Science Университета ИТМО «Непараллельные прямые» пройдет с 8 по 16 июля в пространстве AIR на Биржевой линии, 16. Вход бесплатный — по предварительной регистрации.

В рамках выставки-шоукейса также пройдет серия медиаций. «Это форма активного и интерактивного знакомства с выставкой. Ведущий экускурсии, медиатор, обращается к группе, ведет активный диалог с посетителями, учитывая бэкграунд и области интересов. Очень рекомендуем приходить именно на медиации: во время медиации вы не только узнаете о том, как создавался проект, но и сможете лучше понять себя», — говорят кураторы проекта.

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