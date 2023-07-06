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Искусство

В Русском музее открылась выставка «Сияние Тибета» Хань Юйчэня

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Экспозиция представляет собой галерею тибетских портретов, демонстрирующую аутентичную повседневную, культурную и духовную жизнь тибетцев.

Русский музей

"Пастушка", 2012 год

Один из крупнейших современных мастеров китайской живописи, фотограф, каллиграф, исследователь Китайской национальной академии искусств и почетный профессор петербургской Академии художеств Хань Юйчэн представил на выставке около 40 произведений, большая часть из которых была написана в 2000-2010-е годы. В экспозицию вошли пейзажи бескрайних плато и заснеженных вершин Тибетского нагорья, а также работы, которые передают колорит традиционного образа жизни тибетского народа.

Русский музей

"Брат и сестра", 2009 год

Русский музей

"На пути паломничества", 2009 год

Русский музей

О картинах Хань Юйчэня:

В Тибете Хань Юйчэнь останавливается в домах местных жителей, вместе с ними по утрам работает в овчарне и гонит скот на пастбище, днем молотит ячмень, а вечером ходит к соседям, чтобы обсудить повседневные заботы. Он делает это не только ради эскизов, но и для возвращения к простой естественной жизни, обретения внутреннего покоя. Жители Тибетского нагорья остаются в стороне от шума и суеты больших современных городов, сохраняя гармонию с природой. Их безмятежность, чистосердечность и уверенность в себе можно почувствовать в наполненных солнечным светом образах, созданных Хань Юйчэнем.

Русский музей

"Ньима", 2011 год

Русский музей

"Священное озеро Самдруп", 2011 год

Выставка «Сияние Тибета» в Мраморном дворце продлится до 7 августа. В самом ее названии, как отмечают в Русском музее, «чувствуется духовная сила, чистосердечность и уверенность в себе жителей Тибета, которых изображает на своих наполненных солнечным светом картинах Хань Юйчэнь».

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