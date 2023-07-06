В Русском музее открылась выставка «Сияние Тибета» Хань Юйчэня

Русский музей

О картинах Хань Юйчэня:

В Тибете Хань Юйчэнь останавливается в домах местных жителей, вместе с ними по утрам работает в овчарне и гонит скот на пастбище, днем молотит ячмень, а вечером ходит к соседям, чтобы обсудить повседневные заботы. Он делает это не только ради эскизов, но и для возвращения к простой естественной жизни, обретения внутреннего покоя. Жители Тибетского нагорья остаются в стороне от шума и суеты больших современных городов, сохраняя гармонию с природой. Их безмятежность, чистосердечность и уверенность в себе можно почувствовать в наполненных солнечным светом образах, созданных Хань Юйчэнем.