Как рассказали «Собака.ru» в KGallery, за шесть лет в рамках распродажи «#ИзПрофессорскойКвартиры» более 5 тысяч человек приобрели редкие живописные и графические произведения в свои дома и присоединились к клубу любителей ленинградских художников.

«Было время, когда в хороших домах было принято собирать искусство. Сначала его собирали состоятельные люди, но после войны во времена СССР, когда искусство стало доступнее, коллекционирование приняло чуть ли не массовый характер. Искусство собирали академики и профессора, врачи и физики, артисты и директора крупных магазинов. Одни любили только классику, другие, наоборот, увлекались авангардными раз течениями и привечали нонконформистов», — отметили в галерее.

Ежегодная ярмарка искусства «#ИзПрофессорскойКвартиры» от KGallery пройдет 22 и 23 июля в Особняке Мясникова на улице Восстания, 45.

16+