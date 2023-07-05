Художественную фотографию конца 1970-х — начала 1990-х годов покажут на выставке «Новая волна» в «Росфото»

Масштабная экспозиция, включившая в себя 150 работ 26 авторов из 8 городов России и Беларуси, расскажет об историческом периоде, когда фотография переживала невероятный подъем, сравнимый с расцветом авангарда в советском искусстве 1920-1930-х.
Едыге Ниязов, портрет группы «Кино». 1985 год
Выставка «Новая волна» посвящена художественной и документальной фотографии России и Беларуси последней четверти ХХ века. Как рассказали «Собака.ru» в «Росфото», проект напоминает о «времени, когда молодые авторы в своих поисках нарушали границы, работая на стыке с изобразительным искусством и другими видами творчества, непрерывно расширяли рамки фотографического видения и представлений о том, что есть фотоискусство». «Тогда художественная фотография по-настоящему стала центром притяжения — о ней говорили, размышляли, писали и спорили», — отмечают в музее.
В экспозиции — целый ряд ключевых фигур фотографии, определявших одновременно и ее быстрый расцвет, и успех на всесоюзной и мировой выставочной сцене. В числе таких авторов один из основателей чебоксарской группы «Факт» Сергей Чиликов, лидер московской группы «Непосредственная фотография», Александр Слюсарев, один из основателей направления некрореализма российского «параллельного кино» Евгений Юфит, минский фотограф Игорь Савченко, один из самых известных представителей направления «анонимной фотографии», минский фотограф Игорь Савченко, представитель направления художественной фотографии Андрей Абрамов, а также Едыге Ниязов — мастер постановочного психологического портрета, создавший галерею образов деятелей петербургской неформальной культуры.
В экспозицию также вошли работы Михаила Ладейщикова, Евгения Лихошерста (Чебоксары), Игоря Мухина, Николая Кулебякина, Владимира Ефимова, Алексея Шульгина, Сергея Леонтьева, Татьяны Либерман, Сергея Рогожкина (Свердловск), Андрея Чежина, Сергея Свешникова, Юрия Цехновицера, Юрия Петроченкова, Николая Матренина, Игоря Васильева, Дмитрия Виленского (Петербург), Сергея Кожемякина (Минск), Игоря Рятова (Павлодар), Сергея Осьмачкина (Куйбышев) и Владимира Соколаева (Новокузнецк). «Ретроспективный подход, предложенный создателями выставки, позволит зрителям погрузиться в творческую атмосферу 1980–1990-х годов, познакомиться с уникальными снимками, выполненными в разнообразных авторских техниках», — резюмируют в «Росфото».
Выставка «Новая волна. Художественная фотография конца 1970-х — начала 1990-х годов» открыта с 14 июля по 2 сентября 2023 года в выставочном центре «Росфото» на Большой Морской улице, 35.
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