Художественную фотографию конца 1970-х — начала 1990-х годов покажут на выставке «Новая волна» в «Росфото»

В экспозицию также вошли работы Михаила Ладейщикова, Евгения Лихошерста (Чебоксары), Игоря Мухина, Николая Кулебякина, Владимира Ефимова, Алексея Шульгина, Сергея Леонтьева, Татьяны Либерман, Сергея Рогожкина (Свердловск), Андрея Чежина, Сергея Свешникова, Юрия Цехновицера, Юрия Петроченкова, Николая Матренина, Игоря Васильева, Дмитрия Виленского (Петербург), Сергея Кожемякина (Минск), Игоря Рятова (Павлодар), Сергея Осьмачкина (Куйбышев) и Владимира Соколаева (Новокузнецк). «Ретроспективный подход, предложенный создателями выставки, позволит зрителям погрузиться в творческую атмосферу 1980–1990-х годов, познакомиться с уникальными снимками, выполненными в разнообразных авторских техниках», — резюмируют в «Росфото».

Выставка «Новая волна. Художественная фотография конца 1970-х — начала 1990-х годов» открыта с 14 июля по 2 сентября 2023 года в выставочном центре «Росфото» на Большой Морской улице, 35.

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