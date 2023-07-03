«Распространяя в пространстве радиоволны с отголосками истории XX века, инсталляция выступает инструментом рефлексии, напоминанием и предостережением о том, что история всегда циклична, а меняется лишь наше восприятие происходящих вокруг событий», — говорят в команде Masters, которая курирует обновленный Левашовский хлебозавод.

Увидеть «Маятник Фуко» можно до 14 июля.

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