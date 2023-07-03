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Искусство

Это «Маятник Фуко» — инсталляция Лены Скрипкиной на Левашовском хлебозаводе

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Она создана художницей, кинорежиссером и стипендиатом ГЭС-2 и экспонируется впервые.

Фото: пресс-служба RBI
Фото: пресс-служба RBI

В котельной обновленного пространства из радиол, выстроенных вокруг подвешенного к потолку маятника, звучат редкие записи: сеансы связи космонавтов NASA, эфиры радио «Зазеркалье» об искусстве, созданного людьми с психическими особенностями, события XX века, космические шумы, морской колокол и другие звуки. Сам маятник является инспирированной копией изобретения Леона Фуко 1851 года.

Фото предоставлено пресс-службой культурного центра «Левашовский хлебозавод»
Фото предоставлено пресс-службой культурного центра «Левашовский хлебозавод»
Фото предоставлено пресс-службой культурного центра «Левашовский хлебозавод»
Фото предоставлено пресс-службой культурного центра «Левашовский хлебозавод»
Фото предоставлено пресс-службой культурного центра «Левашовский хлебозавод»
Фото предоставлено пресс-службой культурного центра «Левашовский хлебозавод»
Фото предоставлено пресс-службой культурного центра «Левашовский хлебозавод»

«Распространяя в пространстве радиоволны с отголосками истории XX века, инсталляция выступает инструментом рефлексии, напоминанием и предостережением о том, что история всегда циклична, а меняется лишь наше восприятие происходящих вокруг событий», — говорят в команде Masters, которая курирует обновленный Левашовский хлебозавод.

Увидеть «Маятник Фуко» можно до 14 июля. 

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