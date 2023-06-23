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Искусство

Триптих Фрэнсиса Бэкона станет первой картиной, которую выставят на бирже. Стоимость одной акции — 100 долларов

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«Три этюда к портрету Джорджа Дайера» были написаны в 1963 году. Каждое полотно, выполненное маслом на холсте, размером 35,5 на 30,5 сантиметров. В 2017 году триптих ушел с молотка на аукционе Christie’s за 51,7 миллиона долларов.

Christie’s

Как пишет The Wall Street Journal, в начале 2023 года базирующаяся в Люксембурге платформа Artex создала фонд в виде акционерного общества с капиталом в 55 миллионов долларов, чтобы выкупить «Три этюда для портрета Джорджа Дайера» и начать торговать акциями на собственной электронной платформе. Стоимость одной акции оценена в 100 долларов. Заявки от инвесторов биржа будет принимать до 19 июля, а сами торги начнутся 21 июля — после размещения акций приобрести их сможет любой желающий, тем самым обзаведясь долей картины Бэкона. По завершении торгов «Три этюда к портрету Джорджа Дайера» выставят в музее. 

Фрэнсис Бэкон (1909-1992) — английский художник-экспрессионист, мастер фигуративной живописи, считающийся одним из самых дорогих художников мира. Основной темой его работ является человеческое тело — искаженное, вытянутое, заключенное в геометрические фигуры, изображающееся в основном на лишенном предметов фоне. Триптих — излюбленная форма в творчестве художника: как отмечал сам художник, он «видет изображения последовательно». Сохранилось 28 триптихов разных размеров, а несколько других было уничтожено самим Бэконом, который достаточно критично относился к своим работам.

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