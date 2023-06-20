Более 60 картин художника и экс-«Митька» Владимира Яшке покажут на выставке «Небо, шляпка, девушка»

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

О творчестве Владимира Яшке:

Художник жил в романтическом мире, населенном произведениями важных для него классиков — Дюрера и Рембрандта, Риверы и Фаворского, — и обращался за вдохновением к высоким темам Возрождения, впитывая творчество Данте, Петрарки, Сервантеса. В результате Яшке создал свое собственное «Возрождение» — в контексте родной культуры.

Его искусство пронизано любовью и человечностью, работы художника излучают необузданный, искрящийся оптимизм. Этот оптимизм – глубинная радость жизни, свойственная самому автору, со всеми ее счастливыми моментами, невзгодами и трудностями. Такая жизнь невозможна без вдохновения и музы. Муза Яшке не всегда была персонифицирована, ее прообразом служили разные женщины, а в 1990-е годы она преобразилась в красотку — Зинаиду Морковкину, которая в дальнейшем появлялась во многих творческих проявлениях художника. Женские образы Владимира Яшке — это калейдоскоп страстей и яркой красоты, любви и поклонения.

Яшке с детства был пленен романтическими историями о дальних странствиях и море. Воплощением его мечты о загадочных странам, омываемых океанами, стал Крым и особым центром притяжения —Севастополь. […] Особое место в творчестве Яшке занимает Петербург, ставший обителью его души.