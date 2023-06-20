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Искусство

Более 60 картин художника и экс-«Митька» Владимира Яшке покажут на выставке «Небо, шляпка, девушка»

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Особое место в его творчестве занимал Петербург. На полотнах художника город предстает то приземленным, то театрально-нарядным — с бесшабашными бродягами-собутыльниками от богемы, прекрасными девами, возвышенными художниками и поэтами.

Изображение предоставлено пресс-службой Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

"Прогулка у моря", 1994 год. Холст, масло

Изображение предоставлено пресс-службой Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

"Портовый городок с маяком", 1997 год. Холст, масло

Изображение предоставлено пресс-службой Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

Владимир Яшке родился в 1948 году во Владивостоке. С 1966 года, после окончания Севастопольской детской художественной школы и поступления на заочное отделение Московского полиграфического института, работал по найму в Севастополе, Одессе, Бахчисарае, Ялте, Херсоне, Архангельской области, Москве, Ленинграде, последовательно сменяя профессии грузчика, геодезиста, разнорабочего, художника-оформителя, маляра, матроса, бурильщика, кочегара, инструктора горного туризма, натурщика, спасателя, слесаря, методиста и сторожа. В 1976 году переехал в Ленинград, где с тех пор жил постоянно. С 1985 года Яшке был членом группы «Митьки», но через некоторое время отдалился от нее и продолжил собственное творческое «плавание».

Изображение предоставлено пресс-службой Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

"Натюрморт с цветами", 1965 год. Холст, масло

Изображение предоставлено пресс-службой Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

"Цыгане кочуют", 1989 год. Холст, масло

Изображение предоставлено пресс-службой Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

"Севастополь. Цветы на балконе", 1969 год. Оргалит, масло

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

О творчестве Владимира Яшке:

Художник жил в романтическом мире, населенном произведениями важных для него классиков — Дюрера и Рембрандта, Риверы и Фаворского, — и обращался за вдохновением к высоким темам Возрождения, впитывая творчество Данте, Петрарки, Сервантеса. В результате Яшке создал свое собственное «Возрождение» — в контексте родной культуры.

Его искусство пронизано любовью и человечностью, работы художника излучают необузданный, искрящийся оптимизм. Этот оптимизм – глубинная радость жизни, свойственная самому автору, со всеми ее счастливыми моментами, невзгодами и трудностями. Такая жизнь невозможна без вдохновения и музы. Муза Яшке не всегда была персонифицирована, ее прообразом служили разные женщины, а в 1990-е годы она преобразилась в красотку — Зинаиду Морковкину, которая в дальнейшем появлялась во многих творческих проявлениях художника. Женские образы Владимира Яшке — это калейдоскоп страстей и яркой красоты, любви и поклонения.

Яшке с детства был пленен романтическими историями о дальних странствиях и море. Воплощением его мечты о загадочных странам, омываемых океанами, стал Крым и особым центром притяжения —Севастополь. […] Особое место в творчестве Яшке занимает Петербург, ставший обителью его души.

Изображение предоставлено пресс-службой Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

"Девушка в белой шляпке", 1994 год. Холст, масло

Изображение предоставлено пресс-службой Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

"Зинаида, пальмы, какаду", 1994 год. Холст, масло

Изображение предоставлено пресс-службой Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

"Морковкина и матрос", 2001 год. Холст, масло

Выставка Владимира Яшке «Небо, шляпка, девушка» пройдет с 27 июня по 6 августа 2023 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.

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