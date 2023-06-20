Скульптуры и инсталляции Греты Димарис покажут на выставке Zeitschichten в НИИ Parazit

Из кураторского текста Ильи Крончева-Иванова к выставке Zeitschichten Греты Димарис:

В своих работах художница Грета Димарис берет на себя роль путешествующего во времени «критического археолога», который откапывает «следы» дореволюционного, советского и постсоветского российского прошлого для того, чтобы иронически переосмыслить их. Например, в серии «Старо-новый словарь» художница не столько восстанавливает руинированные фрагменты кирпичей XIX века, сколько достраивает их, опираясь на свое воображение, таким образом реактулизируя прошлое в настоящем и перемешивая слои времени между собой. В проекте «Красная икра» Грета критически осмысляет традиционный атрибут советского застолья, который из символа праздника и благополучия превращается в абсурдистский предмет для производства травм. Рассортированные художницей следы постепенно образуют «разрез» исторического пласта. Но если строго идущие друг за другом «слои времени» показывают нам последовательную смену эпох, то рассыпанные в пространстве «следы» начинают что-то рассказывать лишь тогда, когда образуют единую систему, в которой один след начинает вести к другим и сплетаться с ними. Именно эту слоистость следов демонстрирует Грета Димарис, одновременно задаваясь вопросами о том, что есть «след прошлого» и как он связан с человеческой жизнью?

С одной стороны, следы помогают нам осмыслить то, к чему невозможно подступиться или с чем невозможно войти в контакт, приблизиться к закрытым и исчезнувшим мирам, ведь любой след — это остаток умершего или исчезнувшего прошлого. А с другой стороны, сохраняя следы, человек стремится увековечить или же, употребляя выражение французского философа Владимира Янкелевича, «обудуществить» прошлое. Ведь именно следы предоставляют нам возможность сохранить как индивидуальное, так и коллективное прошлое. Обращаясь к следам и слоям прошлого, Грету Димарис интересует символическое положение «человеческого» в историческом времени. В ее работах всегда присутствует субъект, а история складывается из множества личных судеб и переживаний. Так, в серии «Субъектоны» Грету интересует человеческое присутствие в материи времени, поэтому для своих скульптур она выбирает фрагменты интимных мест в доме, которые соприкасались с людьми наиболее часто.

Почему мы так бережно относимся к следам своего прошлого? Потому что следы позволяют нам его «иметь». Без следов прошлого — нет и самого прошлого. При этом между слоями и следами есть существенное различие — следы, как правило, не переживаются лично, а лишь реконструируются в сознание их позднего наблюдателя, а вот слои времени всегда связаны с личным опытом, который зафиксировал в себе или собой важные повороты, изломы, разрывы и трещины в индивидуальной или коллективной биографии.

Именно эту хрупкость и тонкость темпоральной материи передает Грета Димарис, используя в своих работах обломки старых кирпичей, осколки разрушенных зданий, старые советские значки и обои, винтажную фарфоровую посуду и т.д. Даже местный стол, собранный здесь, в НИИ Parazit, становится предметом истории, брусья которого превращаются в мансардные балки, напоминающие о мастерской Ильи Кабакова, где размещался Институт проблем современного искусства (ИПСИ), в котором училась художница. Для Греты Димарис именно «предмет с историей» становится важным помощником на пути осмысления положения прошлого в границах личного/субъективного и коллективного/национального.