Скульптуры и инсталляции Греты Димарис покажут на выставке Zeitschichten в НИИ Parazit

Художница размышляет о памяти и архиве, обращаясь к образу времени и его следа как на материальном, так и на нематериальном уровне.
Грета Димарис. Из проекта "Субъектоны"
Как рассказали кураторы выставки, название нового персонального проекта Греты Димарис Zeitschichten отсылает к понятию «слои времени» — ключевому в исследовательской деятельности немецкого историка Райнхарта Козеллека. Неологизм — это «удачная метафора для объяснения феномена исторического времени». «По аналогии с их геологическими близнецами, слои времени отсылают нас к разнообразным, имеющим различную длительность и различное происхождение временным уровням, которые одновременно присутствуют в нашем настоящем и воздействуют на нас», — утверждал историк.
Грета Димарис. Из проекта "Единицы хранения"
«Грета Димарис называет себя полиартистом. Это такой универсальный художник, который обладает широким кругозором, отличается гибким умом и открытым взглядом на мир, экспериментирует с различными медиа и темами. Но при этом в художественной практике Греты присутствует сквозная линия — нарратив, объединяющий многие ее проекты и работы. Во-первых, это обращение к скульптуре и материальности. А во-вторых, работа с личным и коллективным прошлым, памятью и временем. Именно на этих направлениях мы и хотели сфокусироваться, работая над ее новой выставкой», — рассказывает искусствовед и куратор выставки Илья Крончев-Иванов.
Грета Димарис. Из проекта "Красная икра"
В своих работах художница Грета Димарис берет на себя роль путешествующего во времени «критического археолога», который откапывает «следы» дореволюционного, советского и постсоветского российского прошлого для того, чтобы иронически переосмыслить их. Например, в серии «Старо-новый словарь» художница не столько восстанавливает руинированные фрагменты кирпичей XIX века, сколько достраивает их, опираясь на свое воображение, таким образом реактулизируя прошлое в настоящем и перемешивая слои времени между собой. В проекте «Красная икра» Грета критически осмысляет традиционный атрибут советского застолья, который из символа праздника и благополучия превращается в абсурдистский предмет для производства травм. Рассортированные художницей следы постепенно образуют «разрез» исторического пласта. Но если строго идущие друг за другом «слои времени» показывают нам последовательную смену эпох, то рассыпанные в пространстве «следы» начинают что-то рассказывать лишь тогда, когда образуют единую систему, в которой один след начинает вести к другим и сплетаться с ними. Именно эту слоистость следов демонстрирует Грета Димарис, одновременно задаваясь вопросами о том, что есть «след прошлого» и как он связан с человеческой жизнью?
С одной стороны, следы помогают нам осмыслить то, к чему невозможно подступиться или с чем невозможно войти в контакт, приблизиться к закрытым и исчезнувшим мирам, ведь любой след — это остаток умершего или исчезнувшего прошлого. А с другой стороны, сохраняя следы, человек стремится увековечить или же, употребляя выражение французского философа Владимира Янкелевича, «обудуществить» прошлое. Ведь именно следы предоставляют нам возможность сохранить как индивидуальное, так и коллективное прошлое. Обращаясь к следам и слоям прошлого, Грету Димарис интересует символическое положение «человеческого» в историческом времени. В ее работах всегда присутствует субъект, а история складывается из множества личных судеб и переживаний. Так, в серии «Субъектоны» Грету интересует человеческое присутствие в материи времени, поэтому для своих скульптур она выбирает фрагменты интимных мест в доме, которые соприкасались с людьми наиболее часто.
Почему мы так бережно относимся к следам своего прошлого? Потому что следы позволяют нам его «иметь». Без следов прошлого — нет и самого прошлого. При этом между слоями и следами есть существенное различие — следы, как правило, не переживаются лично, а лишь реконструируются в сознание их позднего наблюдателя, а вот слои времени всегда связаны с личным опытом, который зафиксировал в себе или собой важные повороты, изломы, разрывы и трещины в индивидуальной или коллективной биографии.
Именно эту хрупкость и тонкость темпоральной материи передает Грета Димарис, используя в своих работах обломки старых кирпичей, осколки разрушенных зданий, старые советские значки и обои, винтажную фарфоровую посуду и т.д. Даже местный стол, собранный здесь, в НИИ Parazit, становится предметом истории, брусья которого превращаются в мансардные балки, напоминающие о мастерской Ильи Кабакова, где размещался Институт проблем современного искусства (ИПСИ), в котором училась художница. Для Греты Димарис именно «предмет с историей» становится важным помощником на пути осмысления положения прошлого в границах личного/субъективного и коллективного/национального.
Выставка Zeitschichten Греты Димарис открыта до 2 июля 2023 года в НИИ Parazit на улице Рентгена, 4. Вход свободный — по обязательной регистрации.
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