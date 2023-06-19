Философский взгляд петербургского художника касается природы, общества и человека. Его работы выходят за пределы жанра, создавая собственный мир, в путешествие по которому предлагают отправиться кураторы выставки — галереи «Арт-Лига» и «Мастерская».
Виктор Богорад родился в 1949 году в Ленинграде. В 1973 году впервые опубликовался в журнале «Аврора», позже в послужном списке художника будут публикации в «Смене», «Ведомостях», «Невском времени», «Городе (812)» и других изданиях России, Германии, США, Израиля и Эстонии. В 1974 году получил первую международную премию, на сегодняшний день имеет больше 20 статуэток. С 1975 по 1985 год являлся секретарем Клуба ленинградских карикатуристов. В 1997 году вместе с Леонидом Мельником и Вячеславом Шиловым образовал группу карикатуристов «Нюанс».
«Виктор Богорад — знаменитый петербургский художник карикатурист, график и иллюстратор. Карикатуры Богорада в сущности отражают характер художника: ироничные, веселые и смешные, однако чуть вглядись — и увидишь в них печаль. Философский взгляд художника касается природы, общества, человека. Его работы выходят за пределы жанра, создавая собственный мир, в путешествие по которому мы приглашаем вас отправиться», — говорят кураторы выставки.
В экспозиции представят графические работы Виктора Богорада, книги, видео, керамику и объекты по мотивам работ художника.
Выставка «Мир Виктора Богорада» пройдет с 24 июня по 30 июля 2023 года в арт-центре «Пушкинская-10».
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