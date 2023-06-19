«Виктор Богорад — знаменитый петербургский художник карикатурист, график и иллюстратор. Карикатуры Богорада в сущности отражают характер художника: ироничные, веселые и смешные, однако чуть вглядись — и увидишь в них печаль. Философский взгляд художника касается природы, общества, человека. Его работы выходят за пределы жанра, создавая собственный мир, в путешествие по которому мы приглашаем вас отправиться», — говорят кураторы выставки.

В экспозиции представят графические работы Виктора Богорада, книги, видео, керамику и объекты по мотивам работ художника.