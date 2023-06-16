Художник Андрей Бартенев стал куратором проекта-популяризатора диджитального искусства. Как принять в нем участие?

re:Store

О теме конкурса в 2023 году:

Почему? Зачем? Для кого? Раньше мир искусства ассоциировался исключительно с мольбертами и красками. Сегодня слово «Арт» многогранно и объемно, оно давно вышло за пределы привычного – теперь творят не только художники, но и искусственный интеллект, а гаджеты стали настоящими инструментами для создания произведений актуального искусства.

Кино снимают на смартфоны, планшеты становятся холстами, а мобильный телефон сохраняет моменты истории так же бережно, как и камера профессионального фотографа. Современный мир и digital art, как огромная его часть, невозможны без гаджетов. Мир стал по-настоящему цифровым. Какое место мы в нем занимаем? Куда нас может это завести? На эти и другие вопросы организаторы re:Store digital art и предлагают ответить всем участникам.