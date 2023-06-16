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Искусство

Художник Андрей Бартенев стал куратором проекта-популяризатора диджитального искусства. Как принять в нем участие?

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Новый сезон ежегодного конкурса «re:Store digital art» под заголовком «Форма жизни»— уже шестой по счету. В качестве темы было выбрано изучение общего пути «Из углерода в кремний» — от простой органической жизни к миру, наполненному инновациями, от живых организмов до философских и этических вопросов, связанных с искусственным интеллектом и роботизацией.

Фото: Илья Плюснин

Андрей Бартенев

re:Store

О теме конкурса в 2023 году:

Почему? Зачем? Для кого? Раньше мир искусства ассоциировался исключительно с мольбертами и красками. Сегодня слово «Арт» многогранно и объемно, оно давно вышло за пределы привычного – теперь творят не только художники, но и искусственный интеллект, а гаджеты стали настоящими инструментами для создания произведений актуального искусства.

Кино снимают на смартфоны, планшеты становятся холстами, а мобильный телефон сохраняет моменты истории так же бережно, как и камера профессионального фотографа. Современный мир и digital art, как огромная его часть, невозможны без гаджетов. Мир стал по-настоящему цифровым. Какое место мы в нем занимаем? Куда нас может это завести? На эти и другие вопросы организаторы re:Store digital art и предлагают ответить всем участникам.

Изображение предоставлено организаторами конкурса

«КОКО» — одна из работ проекта «МонтсеR, Камюшек и КОКО» художника Даниила Зуева. Это серия 3D-рендеров, выполненная в стиле цифровой лепки. Персонажи символизируют различные аспекты жизни и были созданы совместно с детьми из инклюзивного центра «Йом-Йом». Окружение, в котором обитают герои работ, было воплощено с помощью концептов художницы Марии Вагачевой. 

Изображение предоставлено организаторами конкурса

Даниил Зуев, «Камюшек»

Изображение предоставлено организаторами конкурса

Даниил Зуев, «MonsteR»

В этом году работы участников будут представлены в двух категориях, в каждой из которых выберут трех победителей. В категории Pro (номинации «Статика», «Динамика», WEB 3.0 и «Саунд») победители получат сертификаты на 150, 80 и 50 тысяч рублей, в категории Mobile (без номинаций) — 100, 50 и 25 тысяч. Отдельно в этом году представлена номинация «Нейросеть» — победитель в ней получит сертификат re:Store в размере 30 тысяч рублей.

В качестве куратора и председателя жюри проекта выступает мультидисциплинарный художник Андрей Бартенев. Также в состав жюри в этом году вошли цифровые художники Даниил Зуев, Макс Neondazer (Макс Арнаутов), Ilikadelian и программный директор «Плюс Дачи» Влад Микеев. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 16 июля — подробнее о том, как это сделать, можно узнать здесь и здесь

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Андрей Бартенев

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