Картину Николая Рериха «Такла-Макан» выставили на аукцион за 1 рубль

Картина «Такла-Макан» выполнена маслом и темперой на фанаре, ее размер составляет 15,7 на 44,6 сантиметров. Данная работа относится к экспедиционным зарисовкам, выполненным художником во время Центрально-Азиатской экспедиции (1923-1928). Участок вдоль границ пустыни Такла-Макан от перевала Санджу до города Хотана экспедиция преодолела в конце 1925-начале 1926 годов — именно этим периодом датирована картина.

Как отмечают в аукционном доме «Литфонд», который проведет торги, на обороте картины имеются пометки, позволяющие соотнести данный пейзаж с работой, числящейся в собрании музея Рериха в Нью-Йорке под названием «Такла-Макан», затем перешедшей в собрание нью-йоркского брокера Луиса Л. Хорша.

Стартовая цена лота, выставленного на аукцион — 1 рубль. Лидирующая ставка к 12:00 14 июня составляет 3 миллиона рублей. О том, за сколько ушла картина, узнаем через 3 дня — торги «Important Sale: живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства», на которых представлены более 140 лотов произведений живописи и графики, предметов из фарфора, керамики и дерева, пройдут 17 июня.