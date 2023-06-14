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Искусство

В Эрмитаже расскажут о «Средневековье романтическом и Средневековье подлинном». Это выставка «Цари и рыцари»

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Турнирные и парадные рыцарские доспехи, образцы западноевропейского оружия, памятники средневекового прикладного искусства, живописные и графические произведения, скульптура, книги, манускрипты, витражи, предметы мебели, стеклянные и керамические изделия, фарфор, шпалеры — более 380 произведений из коллекции музея расскажут о том, какими были Средние века и какими их видели в XIX веке. 

Изображение: Государственный Эрмитаж. Автор фото: Алексей Бронников
Изображение: Государственный Эрмитаж. Автор фото: Алексей Бронников
Изображение: Государственный Эрмитаж. Автор фото: Алексей Бронников

Как отмечают в Эрмитаже, экспозиция «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем», которая готовится к открытию в Аванзале и Николаевском зале Зимнего дворца — это «выставка о Средневековье романтическом и Средневековье подлинном». Первое приобрело популярность благодаря литературе и стало увлечением и стилем жизни русского императорского двора в 1820-1840-х годах. Второе открылось тем, кто хотел больше узнать об этой эпохе — это история второй половины XIX столетия, когда Средними веками заинтересовались коллекционеры.

Изображение: Государственный Эрмитаж. Автор фото: Алексей Бронников
Изображение: Государственный Эрмитаж. Автор фото: Алексей Бронников
Изображение: Государственный Эрмитаж. Автор фото: Алексей Бронников
Изображение: Государственный Эрмитаж. Автор фото: Алексей Бронников
Изображение: Государственный Эрмитаж. Автор фото: Алексей Бронников

Кураторами проекта выступают заведующий сектором оружия отдела «Арсенал» Юрий Ефимов и заведующая сектором драгоценных металлов и камня отдела западноевропейского прикладного искусства Екатерина Некрасова-Щедринская. Выставка «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем» откроется для посещения 1 июля 2023 года.

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