В Эрмитаже расскажут о «Средневековье романтическом и Средневековье подлинном». Это выставка «Цари и рыцари»

Как отмечают в Эрмитаже, экспозиция «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем», которая готовится к открытию в Аванзале и Николаевском зале Зимнего дворца — это «выставка о Средневековье романтическом и Средневековье подлинном». Первое приобрело популярность благодаря литературе и стало увлечением и стилем жизни русского императорского двора в 1820-1840-х годах. Второе открылось тем, кто хотел больше узнать об этой эпохе — это история второй половины XIX столетия, когда Средними веками заинтересовались коллекционеры.