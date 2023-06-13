18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

14 июня в «Манеже» стартует 2-я Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703»

Поделиться:

В ярмарке примут участие как известные галереи с многолетним опытом и внушительной выставочной деятельностью, так и новые художественные институции из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Калуги.

Фото предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703»

Уже завтра, 14 июня, ЦВЗ «Манеж» на пять дней превратится в экспериментальное пространство, а лекторий в форме зиккурата станет монументальным арт-объектом. Работы состоявшихся авторов будут соседствовать с творениями молодых художников, а произведения представят самые разные техники — от живописи и фотографии до инсталляций и цифрового искусства.

В дни ярмарки на площадке Манежа продолжится годовая программа лектория «1703» с лекциями, дискуссиями и медиациями. В числе главных тем — галерейный бизнес, новые технологии в искусстве, коллекционный дизайн, молодое искусство и образование в творческой индустрии.

Попасть на мероприятие можно (и нужно!) всем неравнодушным к современному искусству — и профессионалам, и просто интересующимся.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: