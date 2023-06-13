14 июня в «Манеже» стартует 2-я Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703»

Уже завтра, 14 июня, ЦВЗ «Манеж» на пять дней превратится в экспериментальное пространство, а лекторий в форме зиккурата станет монументальным арт-объектом. Работы состоявшихся авторов будут соседствовать с творениями молодых художников, а произведения представят самые разные техники — от живописи и фотографии до инсталляций и цифрового искусства.

В дни ярмарки на площадке Манежа продолжится годовая программа лектория «1703» с лекциями, дискуссиями и медиациями. В числе главных тем — галерейный бизнес, новые технологии в искусстве, коллекционный дизайн, молодое искусство и образование в творческой индустрии.

Попасть на мероприятие можно (и нужно!) всем неравнодушным к современному искусству — и профессионалам, и просто интересующимся.