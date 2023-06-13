Спрос на работников культуры и искусства в России вырос почти на 50% за год

По данным аналитиков hh.ru, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», по сравнению с началом лета 2022 года спрос на работников искусства, культуры и масс-медиа в России вырос на 48%. На Северо-Западе также испытывается дефицит: здесь число новых рабочих мест в данной сфере выросло на 32%. Активнее всего ищут сотрудников в Ленинградской области — спрос на работников культуры и искусства здесь вырос 4 раза по сравнению с 2022 годом, Карелия (в 3 раза), а также Новгородская и Псковская область — (в 1,5 раза в каждом регионе).

«В целом ни в одном регионе Северо-Западного федерального округа нет падения числа вакансий в сфере искусства. Так, Петербурге число новых рабочих мест в области культуры выросло на 20% год к году, в Мурманской и Калининградской области (рост на 33% в каждом регионе), в Архангельской области (+41%)», — отмечают аналитики.

Баланс работодательского спроса и соискательского предложения наблюдается в дизайнерской и художественной сферах — на 47% вакансий в для дизайнеров приходится 42% резюме. Аналогичная ситуация сложилась в профессии фотографа — 7% вакансий на 9% резюме, артиста и аниматора — 7% вакансий на 7% резюме), а также видеооператора — 5% вакансий на 6% резюме). Дисбаланс наблюдается в сфере копирайтерства, редактуры и корректуры — на 19% вакансий приходится приходится 29% резюме, а также среди предложений для режиссеров и сценаристов — 4% и 15% соответственно.

Медианная предлагаемая зарплата в сфере искусства в России на данный момент составляет чуть более 67 тысяч рублей. При этом работодатели, как правило, предлагают соискателям зарплату больше, чем в целом по рынку: на Северо-Западе медианная зарплата в области искусства составляет 67 090 рублей, в то время как средняя достигает 51 430 рублей. Больше других в области культуры и масс-медиа готовы платить работодатели из Ненецкого автономного округа (75 000 рублей), Карелии (72 445), Псковской (72 430) и Новгородской областях (71 650 рублей).