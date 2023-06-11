На аукцион выставили две неизвестные ранее работы Репина

«Две работы Ильи Репина, которые к нам пришли, — это абсолютная сенсация. В России они были известны только в черно-белых фотографиях, сделанных в 1931 году на посмертной выставке художника в Хельсинки», — рассказала соосновательница аукционного дома Екатерины Макдугалл для The Art Newspaper Russia. На торгах представят портрет отца Иоанна Цветкова (его оценивают в 200-300 тысяч фунтов) и полотно «Встреча Данте и Беатриче» (оценивается в 60–90 тысяч фунтов).

Обе картины некогда составляли коллекцию знакомого Репина, скрипача и композитора Бориса Спиро. Он уехал из СССР после начала советско-финской войны, привезя с собой и произведения искусства. На аукцион полотна, полвека не покидавшие семейный дом, попали от наследников Спиро.

Недавно на аукционе продали самую дорогую монету в истории. Она долгое время хранилась в Эрмитаже.