От гравюр Дюрера то демо-записей Цоя: лучшие выставки июня

Переосмысление классики Бакстом, Малевичем, Серовым и Кустодиевым, графика Гойи, Дюрера и современных художников, а также проекты о самиздате в музыке и птицах в опере и балете — рассказываем о главных выставках начала лета в Петербурге.
Бенуа А. Н. Венеция. Не позднее 1927. Бумага, акварель, белила.
«Итальянское путешествие», Музей-квартира Куинджи (0+)
В мемориальном музее-квартире Архипа Куинджи показывают красивое: как художники от Павла Чистякова до Александра Бенуа изображали итальянские пейзажи на своих рисунках (да, речь только о графике). Работы охватывают период с 1860-х по 1920-е. Их также дополняют фото Генуи и Венеции той же эпохи.
Подробнее здесь.
С 1 июня по 23 июля
Борис Чайка, Без названия. 2022 год. Холст, масло.
Борис Чайка «Формула тишины» (16+)
В «Павильоне» Новой Голландии стартовал совместный проект кластера с галереей White Lines. На почти три недели здесь разместили работы художника Бориса Чайки, использующего вместо холста необработанные доски. Визуальную часть инсталляции дополняет звук: эмбиент-музыка, имитирующая «естественную тишину, которая никогда не бывает абсолютной». Вход свободный.
Подробнее здесь.
Со 2 по 25 июня
«Просим снять», Дом Строгановых (0+)
В окнах дома Строгановых на Невском, 19, показывают реконструкцию утраченных памятников Петрограда 1918-го — 1920-х. Это гипсовые модели бюстов Николая Добролюбова, Софьи Перовской, Николая Чернышевского и Александра Герцена. Студенты реставрационной мастерской Академии художеств под руководством скульптора Павла Игнатьева восстановили их по сохранившимся фото. Увидеть работы можно бесплатно — с улицы.
Подробнее здесь.
С 1 июня по 30 сентября
Проект Эрнеста Сайрона «Дрожащий, но открытый. Приземленный, но парящий».
STAGE, галерея Air (16+)
Центр Art & Science ИТМО показывает в пространстве Air на Биржевой, 16, работы выпускников своей магистратуры. В этом году студенты рассуждали про «Новую хрупкость» и возможность человека общаться с другими существами. В итоге у них получились среди прочих — проект о коре дерева, которая реагирует на поведение человека, ольфакторная инсталляция и перформанс людей и роботов по мотивам «Каштанки». Вход свободный.
Подробнее здесь.
До 20 июня
Р.Габриадзе. Ангел и куклы. СПбГМТиМИ.
«Габриадзе в Петербурге. Театр. Живопись. Графика», Полярный флигель Шереметевского дворца (6+)
Сценарист лирических комедий «Кин-дза-дза» и «Мимино», художник и режиссер Тбилисского театра марионеток (ныне Театр Резо Габриадзе) в Петербурге не только создал памятник Чижику-Пыжику, но и, например, поставил кукольный спектакль «Песня о Волге» в Театре сатиры на Васильевском. Обо всем этом с помощью подлинных артефактов и рассказывается на трогательной экспозиции в Шереметевском дворце. Художник выставки — Юрий Сучков.
Подробнее здесь.
С 7 июня по 29 октября
Анна Афонина. Без названия. Из серии Сяо Мэй в Эрмитаже. 2019.
«Фокус. Графика», MYTH Gallery (18+)
В MYTH Gallery планируют каждое лето открывать групповые выставки, посвященные различным художественным медиумам. Дебютной будет экспозиция, сосредоточенная на графике во всех ее вариациях.Так, Анна Афонина в серии «Сяо Мэй в Эрмитаже» к феномену случайных и неправильных фотографий. Акварели Людмилы Барониной из проекта «Вести из ниоткуда» навеяны одноименным романом Уильяма Морриса. А Лиза Бобкова размышляет о природе художественной практики и утрате потенции художника в монотонности работы.
Подробнее здесь.
С 8 июня по 15 августа
Фелипе Лавин Из серии «Растворившиеся». Мехико III, 2020, фотомонтаж.
Фелипе Лавин «Оцифрованные», Эрарта (12+)
Чилийский фотограф и художник Фелипе Лавина исследует взаимоотношения человека и среды, в которой тот живет. Его работы — «оцифрованные» урбанистические Нью-Йорк, Париж, Барселона, Франкфурт и Мехико, с которым приходится смиряться (или нет) их жителям. Всего покажут 30 его произведений в технике фотомонтажа.
Подробнее здесь.
С 8 июня по 8 октября
Музей-квартира Римского-Корсакова
«Музыка птиц», Музей-квартира Римского-Корсакова (6+)
Почти год в музее-квартире Римского-Корсакова будет идти необычный проект, посвященный птицам и их образам в театре музыкальном и драматическом. Речь пойдет об опере «Снегурочка» (локация обязывает), но не только — кстати, в произведениях композитора «Могучей кучки» упоминается более 50 названий различных пернатых. Показывают театральные эскизы Ламбина, Коровина, Бакста, Бенуа, Анисфельда, Федоровского, Аронсона, Ларионова, Судейкина, Бобышова, Фирера, Бруни, Доррера, Юнович. Все это — в сопровождении рассказов о жизни птиц и их реальных голосов.
Подробнее здесь.
С 9 июня по 19 мая 2024-го
Фрагмент афиши.
«От руки», Музей «Полторы комнаты» («Квартира №34») (16+)
Музей «Полторы комнаты» открывает новое пространство «Квартира №34», расположенное прямо над жилищем семьи Бродских. Там в свое время обитали Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, принимая в гостях Чехова, Блока, Белого и многих других. Куратором первой выставки «От руки» стала бывшая директор Пушкинского музея Марина Лошак. Ее проект «От руки» рассказывает о сакральном значении текста в русской культуре. В экспозиции — переписанные на обрывках листов и в школьных тетрадях тексты поэтов Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и других — как отмечают в музее, «тех самых "источников света" для Иосифа Бродского».
Подробнее здесь.
С 9 июня по 8 июля
Корси, "Аура плацебо". 2016.
«Я всегда знал, что мы встретимся», «Третье место» (18+)
Экспозиция в пространстве на Литейном проспекте исследует, что такое вообще встреча (место которой изменить нельзя). В своих работах Дмитрий Курляндский, Таус Махачева, Алексей Корси, NONSNS и другие рассуждают, что такое встреча человека с другими, артом и самим собой. «Буквальное, телесное присутствие зрителя в пространстве расширяет перцепцию и заявляет о возможности не только созерцать, но и действовать: танцевать на рейве, коллекционировать искусство, исполнять произведение академической музыки, выступать перед публикой, ждать… Из этих действий — деталей, фрагментов, эпизодов и частностей и складывается сентиментальная, ироничная, драматичная, волнующая, чувственная, углубленная, строгая, интимная выставка», — отмечают в «Третьем месте». Куратор — Алексей Масляев.
Подробнее здесь.
С 11 июня по август
«Манеж»
2-я Санкт-петербургская ярмарка искусства «1703», «Манеж» (6+)
Ярмарку совриска — петербургский конкурент Cosmoscow — уже во второй раз принимает «Манеж». Например, Marina Gisich Gallery покажет здесь работы некрореалиста Владимира Кустова, галерея «КультПроект» — пейзажи Алексея Ланцева, Евгении Буравлевой и Егора Плотникова, а столичная FINEART GALLERY привезет картины Дмитрия Шорина.В этом году ставка сделана не только на работы всех возможных жанров (от цифровых до более привычной широкому зрителю живописи и скульптуры), но и на лекторий-арт-объект, построенный в форме зиккурата.
Подробнее здесь.
С 14 по 18 июня
Петр Дьяков. Ягода. Anna Nova, 2022.
Петр Дьяков «Заповедник», Anna Nova (18+)
Персональный проект сооснователя арт-группы «Север-7» — автобиографическая история, посвященная его внутреннему проживанию состояния неопределенности. Два этажа галереи будут похожи на зеленый лабиринт со множеством тупиков, в которых располагаются скульптуры Дьякова — псевдоантичные статуи героев и полубогов, глитчевый фонтан в виде двуглавого Лаокоона, безумные животные и фантастические плоды. Они ответ на вопрос — есть ли выход и если да, то какой.
Подробнее здесь.
С 15 июня по 20 августа
Пластинка "Начальник Камчатки", группа "Кино", альбом 1984 года. Morozrecords, выпуск 2012 года.
«Самиздат. Музыка, которой не было», KGallery (18+)
На выставке, посвященной самиздату в музыке, обещают показать не только бобинные кассеты боровшихся с советской цензурой завсегдатаев «Сайгона» или рентгеновские снимки с записанными на них мелодиями рок-н-ролла (да, как в фильме «Стиляги»). Среди экспонатов также первая копия демо-записи альбома «Группа Крови» с рукописным текстом Виктора Цоя и созданный вручную макет «Начальник Камчатки» художника Евгения Козлова. А еще — работы нон-конформистов: от Бориса Кошелохова и Евгения Михнова-Войтенко до Тимура Новикова.
Основой проекта стало частное собрание Сергея Чубраева, коллекционера, автора книги «Хроники моего андеграунда», чей архив насчитывает десятки тысяч документов эпохи. Предметы из его собрания в том числе показывали на выставке «Виктор Цой. Путь героя» в московском «Манеже».
Подробнее здесь.
С 17 июня по 27 августа
Альбрехт Дюрер «Мадонна с Младенцем». 1515. Уголь. Государственный Эрмитаж
«Гравюры и рисунки: диалог искусств. От Дюрера до Гойи», Эрмитаж (6+)
Выставкой западноевропейских гравюр и рисунков XV–XX веков Эрмитаж открывает новое пространство — Галерею графики, которая разместится в пяти залах Зимнего дворца. Всего в музее находится более 600 000 работ, но их широкой публике демонстрировали нечасто по причине сохранности: на свету они выгорают и ветшают. В Галерее будет постоянная ротация — раз в четыре месяца одна тематическая экспозиция будет сменять другую. Начинают с неоспоримых хитов: гравюр и рисунков Дюрера, Пармиджанино, Голциуса, Рубенса, Рембрандта, Гойи и многих других.
Подробнее здесь.
С 17 июня по 1 октября
Малевич К.С. Автопортрет («Художник»). 1933. ГРМ.
«Вдохновленные классикой. Неоклассицизм в России», Русский музей (корпус Бенуа) (6+)
Летним блокбастером Русского музея будет выставка авангарда начала ХХ века из собственной коллекции. Неймдроппинг действительно впечатляет. Вместе обещают собрать живопись, графику и скульптуры Валентина Серова, Льва Бакста, Константина Сомова, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Яковлева, Василия Шухаева, Георгия Нарбута, Сергея Чехонина, Сергея Коненкова, Александра Матвеева, Ивана Фомина, Александра Самохвалова и других. Все представленные работы так или иначе переосмысляли классику, то отрицая, то кооптируя ее.
Подробнее здесь.
С 29 июня по 11 сентября
Кадр из архива «Ленфильма».
«По волнам киномузыки Исаака Шварца», «Ленфильм» (6+)
Главной петербургской киностудии лучше всего удаются выставки-байопики. Здесь уже чествовали, например, создательницу самых нежных фильмов про советских подростков Динару Асанову, живого классика Александра Сокурова и автора космических (во всех смыслах) спецэффектов Павла Клушанцева. На этот раз кураторы и художники арт-группы Doping Pong Дмитрий Мишенин и Анна Маугли делают оммаж кинокомпозитору Исааку Шварцу, чья музыка звучит в лучших фильмах Сергея Соловьева — от «Ста дней после детства» до «Спасателя». Выставка устроена очень по-петербургски — как прогулка по рекам и каналам.
Подробнее здесь.
С 30 июня до конца лета
Комментарии (0)