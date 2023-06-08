От гравюр Дюрера то демо-записей Цоя: лучшие выставки июня

«Я всегда знал, что мы встретимся», «Третье место» (18+)

Экспозиция в пространстве на Литейном проспекте исследует, что такое вообще встреча (место которой изменить нельзя). В своих работах Дмитрий Курляндский, Таус Махачева, Алексей Корси, NONSNS и другие рассуждают, что такое встреча человека с другими, артом и самим собой. «Буквальное, телесное присутствие зрителя в пространстве расширяет перцепцию и заявляет о возможности не только созерцать, но и действовать: танцевать на рейве, коллекционировать искусство, исполнять произведение академической музыки, выступать перед публикой, ждать… Из этих действий — деталей, фрагментов, эпизодов и частностей и складывается сентиментальная, ироничная, драматичная, волнующая, чувственная, углубленная, строгая, интимная выставка», — отмечают в «Третьем месте». Куратор — Алексей Масляев.

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С 11 июня по август