Запечатленную в картинах Петра Гамаюнова «Магию белых ночей» покажут на выставке в Музее-квартире Блока

В последние годы художник провел ряд персональных выставок — в том числе «Экологический пейзаж» (2017), «Пути творчества» (2018), «Россия и чарующий Байкал» (2018), «Красота Российской природы» (2019), «От Ладоги до Байкала» (2019), «Цветы нашей жизни» (2019), «Еще о Байкале» (2019), «Моя заснеженная Русь» (2019). На выставке «Магия белых ночей», которая открывается в Музее-квартире Блока, Гамаюнов представит пейзажи Карелии, Ленинградской области и других регионов Северо-Запада России. «Завораживающая игра цвета, кристальная чистота воздуха и глубина пространства на полотнах мастера передают удивительную магию белых ночей», — отмечают в музее.

Выставка «Магия белых ночей» пройдет с 8 июня по 9 июля 2023 года в Музее-квартире Блока на улице Декабристов, 57.

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