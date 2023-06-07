Запечатленную в картинах Петра Гамаюнова «Магию белых ночей» покажут на выставке в Музее-квартире Блока

В экспозицию вошли пейзажи Карелии, Ленинградской области и других регионов Северо-Запада России — тех мест, где летом правят белые ночи.
Петр Гамаюнов — директор Института дизайна костюма, заведующий кафедрой живописи и рисунка, профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, член Союза художников России. Он является дипломантом и лауреатом всероссийских и международных конкурсов в номинациях «Лучшее произведение, выполненное в технике пастели» и «Лучшее произведение, выполненное в технике масляной живописи». Картины художника находятся в музеях и собраниях российских и зарубежных коллекционеров.
В последние годы художник провел ряд персональных выставок — в том числе «Экологический пейзаж» (2017), «Пути творчества» (2018), «Россия и чарующий Байкал» (2018), «Красота Российской природы» (2019), «От Ладоги до Байкала» (2019), «Цветы нашей жизни» (2019), «Еще о Байкале» (2019), «Моя заснеженная Русь» (2019). На выставке «Магия белых ночей», которая открывается в Музее-квартире Блока, Гамаюнов представит пейзажи Карелии, Ленинградской области и других регионов Северо-Запада России. «Завораживающая игра цвета, кристальная чистота воздуха и глубина пространства на полотнах мастера передают удивительную магию белых ночей», — отмечают в музее.
Выставка «Магия белых ночей» пройдет с 8 июня по 9 июля 2023 года в Музее-квартире Блока на улице Декабристов, 57.
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