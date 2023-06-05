Междисциплинарный художник Денис Лотарев исследует «Дивный новый мир» на выставке в «Эрарте»

Музей современного искусства «Эрарта»

О выставке «Дивный новый мир»:

Творческая биография Дениса Лотарева больше связана с искусством оформления книг, которое ассоциируется с уединенным трудом за письменным столом. Но помимо каллиграфии и офортов есть у художника и экстремальное увлечение — подводный пленэр. Пластиковые объекты и видеодокументации погружений создают фантастические формы жизни, в которых угадываются химерические порождения человеческой цивилизации, одичавшие в глубинах океана и вступившие в симбиоз с морскими организмами.

В работах Дениса Лотарева нет прямой манифестации экологической проблематики или бичевания производителей упаковки. В своей художественной практике художник напоминает, что мечты о колонизации Марса преждевременны, пока мы плохо знакомы с тайнами подводных глубин Земли. Творчество Лотарева также показывает, насколько велико техногенное влияние человека на Мировой океан — оно не только несет погибель всему живому, но и способствует зарождению новых форм жизни. Пластик — это уже не столько угроза, сколько объективная данность, которую следует впустить в нашу действительность.