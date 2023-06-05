Театральные эскизы Коровина, Бакста и Бенуа к постановкам на музыку Римского-Корсакова покажут на выставке в музее-квартире композитора

В произведениях Римского-Корсакова упоминается около 50 названий птиц. Встречаются эти «пернатые» персонажи и в спектаклях других авторов. Часть из них стали героями выставки. Экспозиция на основе коллекции фондов Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства представит материал о птицах, встречающихся в пространстве театральной сцены: Соловей и Жар-Птица из одноименных произведений Стравинского, Ворон из балета «Снегурочка» на музыку Глазунова, Павлин из «Естественных историй» Равеля, Лебедь из «Карнавала животных» Сен-Санса, Царевна-Лебедь, Золотой петушок и птичьи стаи «Снегурочки», птица Сирин из «Сказания о невидимом граде Китиже» Римского-Корсакова и других «пернатых».

Театральные эскизы Ламбина, Коровина, Бакста, Бенуа, Анисфельда, Федоровского, Аронсона, Ларионова, Судейкина, Бобышова, Фирера, Бруни, Доррера, Юнович будут сопровождены познавательными комментариями о жизни птиц в природе, а звуки голосов различных видов птиц, представленных в экспозиции выставки, сопоставлены с их музыкальной интерпретацией. Проводником выставки станет птицелов Папагено — это имя заимствовано у персонажа оперы Моцарта «Волшебная флейта». С его помощью юные посетители попробуют «поймать» голоса некоторых пернатых.

Выставка «Музыка птиц» пройдет с 9 июня 2023 года по 19 мая 2024-го в Мемориальном музее-квартире Римского-Корсакова на Загородном проспекте, 28.

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