Театральные эскизы Коровина, Бакста и Бенуа к постановкам на музыку Римского-Корсакова покажут на выставке в музее-квартире композитора

Эпиграфом к проекту стало выражение «Сбирались птицы, сбирались певчи…» — цитата из «Песни и пляски птиц» пролога оперы «Снегурочка». В выставочном зале соберутся разнообразные «пернатые» персонажи оперных, балетных и драматических спектаклей.
Музей-квартира Римского-Корсакова
О птицах в жизни и творчестве Римского-Корсакова:
В доме Римских-Корсаковых в Тихвине, где родился будущий композитор, всегда обитало множество птиц: попугаи, семьи канареек, снегири, дрозды. Клетки часто открывали, и птицы свободно летали по дому. Софью Васильевну Римскую-Корсакову, мать композитора, называли любительницей животного и растительного царства. Она любила природу и научила своего сына, маленького Нику, восторгаться красотой мира. Позже птицы будут непременной частью зверинца, всегда образовывавшегося на даче семьи композитора в Вечаше и Любенске. Где бы ни находился Римский-Корсаков в весеннее и летнее время, он всегда обращал пристальное внимание на пение птиц, подробно описывал их виды в письмах к родным и близким, расшифровывал и записывал птичий щебет, а затем использовал эти темы в своих сочинениях.
Папагено — проводник на выставке «Музыка птиц»
В произведениях Римского-Корсакова упоминается около 50 названий птиц. Встречаются эти «пернатые» персонажи и в спектаклях других авторов. Часть из них стали героями выставки. Экспозиция на основе коллекции фондов Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства представит материал о птицах, встречающихся в пространстве театральной сцены: Соловей и Жар-Птица из одноименных произведений Стравинского, Ворон из балета «Снегурочка» на музыку Глазунова, Павлин из «Естественных историй» Равеля, Лебедь из «Карнавала животных» Сен-Санса, Царевна-Лебедь, Золотой петушок и птичьи стаи «Снегурочки», птица Сирин из «Сказания о невидимом граде Китиже» Римского-Корсакова и других «пернатых».
Театральные эскизы Ламбина, Коровина, Бакста, Бенуа, Анисфельда, Федоровского, Аронсона, Ларионова, Судейкина, Бобышова, Фирера, Бруни, Доррера, Юнович будут сопровождены познавательными комментариями о жизни птиц в природе, а звуки голосов различных видов птиц, представленных в экспозиции выставки, сопоставлены с их музыкальной интерпретацией. Проводником выставки станет птицелов Папагено — это имя заимствовано у персонажа оперы Моцарта «Волшебная флейта». С его помощью юные посетители попробуют «поймать» голоса некоторых пернатых.
Выставка «Музыка птиц» пройдет с 9 июня 2023 года по 19 мая 2024-го в Мемориальном музее-квартире Римского-Корсакова на Загородном проспекте, 28.
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