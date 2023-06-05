Графику Лизы Бобковой, Никиты Селезнева и других покажут на первой летней выставке в MYTH Gallery

Групповой проект «Фокус. Графика» станет отправной точкой для ежегодных сезонных экспозиций, посвященных многочисленным художественным медиумам.
Как рассказали «Собака.ru» в MYTH Gallery, выставка «Фокус. Графика» сконцентрирована на графике, так как «именно в ней можно проследить, как впервые зарождается и формируется авторская мысль». Экспозиция объединит семь художников и групп, в чьей практике графика занимает важное место наравне с живописью, скульптурой и инсталляцией — это Анна Афонина, Людмила Баронина, Лиза Бобкова, Петр Кирюша, МишМаш, Никита Селезнев и Дима Филиппов.
О выставке «Фокус. Графика»:
Изображение на бумаге часто рассматривается как подготовительный эскиз для большой работы. Однако бумажный лист оказывается более требовательным, чем холст, металл или глина — на ограниченной площади сконцентрирована самая суть идеи. Этой выставкой мы хотим акцентировать внимание на уникальности художественного метода каждого автора, на их изобретательности в работе с ограниченным арсеналом средств и на самодостаточности любого графического произведения, выполненного не только на бумаге.
Анна Афонина. Без названия. Из серии «Сяо Мэй в Эрмитаже». 2019 год
В серии «Сяо Мэй в Эрмитаже» Анна Афонина обращается к феномену случайных и неправильных фотографий. Она использует изображения, которые обычно удаляют — фото с размытыми лицами и выходящими из кадра, закрывающими друг друга фигурами. «Художница осмысляет то, что должно было исчезнуть, и превращает это в знаковое и важное», — отмечают в MYTH Gallery.
Людмила Баронина, «Березы». 2023 год
Новые акварели Людмилы Барониной из проекта «Вести из ниоткуда», которые будут представлены на выставке, навеяны одноименным романом Уильяма Морриса. В этих работах художница создает утопический мир людей-овощей, освободившихся от своих природных функций, чтобы стать теми, кем они мечтали. А ее работа на ткани «Случай в баре» со сказочными персонажами демонстрирует упадок и деструктивность, ужас и веселье, свойственные практике художницы в целом.
Лиза Бобкова. Без названия. Из серии «Жест немного застревает». 2023 год
Лиза Бобкова будет представлена в экспозиции новой акварельной серией «Жест немного застревает», которая продолжает размышления о природе художественной практики и утрате потенции художника в монотонности работы. Ее масштабная работа на кальке с характерной звуковой волной фиксирует переход в состояние информационного шума, намекает на обилие новостей и сводок. А в работе на ткани «Acid Tears No1» хлором выведены узнаваемые образы — атрибуты патриархата, покрытые летописью ужаса и страданий.
Петр Кирюша. Без названия. 2023 год
Среди работ Петра Кирюши в экспозиции будет графика, выполненная новым для художника методом: он обращается к рисованию непрерывной линией, серпантинными движениями. Художник изображает увиденный в прошлом момент и заполняет промежутки между движениями рябью, которая мешает разглядеть рисунок и создает иллюзию двух плоскостей. Его акварели демонстрируют эклектичность художественного подхода, где найденные изображения, картинки из памяти и воображения складываются в знакомыми, но утопичные сюжеты.
МишМаш. Фигмент #1. 2022 год
Акварельная серия арт-группы МишМаш «Фигменты» посвящена процессу проживания тревожных моментов, когда мир распадается, а мозг усиленно пытается его склеить. Когда невозможно охватить все целиком, мы пытаемся сфокусироваться на одних деталях, в то время как другие распадаются. В акварелях МишМаш знакомые бытовые предметы расплываются, растворяются и собираются в новые гирлянды смыслов.
Никита Селезнев. Из проекта «Обривая Христа». 2022 год
Никита Селезнев в графике из проекта «Обривая Христа» исследует трансформацию значения армии в авторитарных режимах — вместо защиты она становится инструментом уничтожения. Процесс сбривания волос связывается одновременно с обреченностью и со стремлением к свободе.
В своей художественной практике Дима Филиппов исследует отношения человека и ландшафта, а также феномен пограничных территорий. В серии графики «Colorland» усредненные знаки ландшафта дополняются несформированными образами: размытые цветовые пятна превращаются в линии и снова растворяются в расфокусированном пейзаже.
Групповая выставка «Фокус. Графика» будет открыта с 8 июня по 15 августа 2023 года в галерее MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.
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