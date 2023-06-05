Графику Лизы Бобковой, Никиты Селезнева и других покажут на первой летней выставке в MYTH Gallery

Никита Селезнев в графике из проекта «Обривая Христа» исследует трансформацию значения армии в авторитарных режимах — вместо защиты она становится инструментом уничтожения. Процесс сбривания волос связывается одновременно с обреченностью и со стремлением к свободе.

В своей художественной практике Дима Филиппов исследует отношения человека и ландшафта, а также феномен пограничных территорий. В серии графики «Colorland» усредненные знаки ландшафта дополняются несформированными образами: размытые цветовые пятна превращаются в линии и снова растворяются в расфокусированном пейзаже.

Групповая выставка «Фокус. Графика» будет открыта с 8 июня по 15 августа 2023 года в галерее MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.

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