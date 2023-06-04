Патриарх Кирилл заявил, что «Троица» останется в храме Христа Спасителя на год. Ранее в Минкульте шла речь лишь о двух неделях

«Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращенным образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне. А затем этот образ вернется сюда, в святой храм на историческое место», — заявил патриарх.



Глава РПЦ также добавил, что президент РФ Владимир Путин принял историческое решение. Он также назвал образ Троицы, написанный Рублевым, главной иконой Русской православной церкви. «Она дивным образом передает тайну божественного бытия, тайну единосущия трех лиц Святой Троицы. С этой иконой связаны особые события в жизни нашего народа. Именно сейчас, когда Отечество наше противостоит огромным враждебным силам, этот образ возвращается в церковь для того, чтобы, молясь перед ней, мы возносили Господу хвалу и одновременно просили его вспомоществовании Отечеству нашему», — добавил Кирилл.



Напомним: ранее в Минкульте говорили, что «Троица» пробудет в храме лишь две недели.