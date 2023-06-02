На аукционе продали самую дорогую монету в истории. Она долгое время хранилась в Эрмитаже

Статер из Пантикапея назван в честь древнегреческого города на месте современной Керчи. Монета была продана за 6 миллионов долларов на аукционе Numismatica Ars Classica в Швейцарии и стала самой дорогой древней монетой, когда-либо проданной на аукционе.
Монета была отчеканена в 340-25 годах до нашей эры. На аверсе изображен широкоглазый сатир, на реверсе — грифон, держащий в клюве копье. Присутствие сатира, озорника из греческой мифологии, напоминающего человека с лошадиными ушами и хвостом, считается отсылкой к царю Сатиру I, который правил греко-скифской империей в восточном Крыму с 432 по 389 год до нашей эры.
Четкие детали дают нумизматам уверенность в том, что монета является работой мастера-гравера. В отличие от аналогичных монет, на этом пантикапейском статере сатир обращен на три четверти влево, а не полностью влево, и эта деталь, по мнению экспертов, была изменена в попытке следовать современной моде.
Монета долгое время была частью коллекции Государственного Эрмитажа — ее продали в 1934 году в рамках сталинского курса на продажу произведений искусства для получения иностранной валюты, необходимой для финансирования внутреннего промышленного роста. Монета была приобретена Шарлем Жиле — французским промышленником, который занимался коллекционированием редких книг, мебели и предметов старины, включая монеты.
«Я чрезвычайно доволен феноменальным результатом продажи пантикапейского статера на нашем последнем аукционе в Цюрихе. Это признак того, что весь рынок нумизматики процветает, и особенно силен он сейчас для древних монет», — отметил содиректор Numismatica Ars Classica Артуро Руссо.
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