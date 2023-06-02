На аукционе продали самую дорогую монету в истории. Она долгое время хранилась в Эрмитаже

Четкие детали дают нумизматам уверенность в том, что монета является работой мастера-гравера. В отличие от аналогичных монет, на этом пантикапейском статере сатир обращен на три четверти влево, а не полностью влево, и эта деталь, по мнению экспертов, была изменена в попытке следовать современной моде.

Монета долгое время была частью коллекции Государственного Эрмитажа — ее продали в 1934 году в рамках сталинского курса на продажу произведений искусства для получения иностранной валюты, необходимой для финансирования внутреннего промышленного роста. Монета была приобретена Шарлем Жиле — французским промышленником, который занимался коллекционированием редких книг, мебели и предметов старины, включая монеты.

«Я чрезвычайно доволен феноменальным результатом продажи пантикапейского статера на нашем последнем аукционе в Цюрихе. Это признак того, что весь рынок нумизматики процветает, и особенно силен он сейчас для древних монет», — отметил содиректор Numismatica Ars Classica Артуро Руссо.