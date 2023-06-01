Резо Габриадзе в Петербурге! Работы сценариста «Мимино» и автора памятника Чижику-Пыжику покажут в Шереметевском дворце

Выставка собирает в себе то, что Габриадзе оставил Петербургу — при помощи музеев, театров и друзей художника. «В моих воспоминаниях Петербург сидит очень прочно, он — "непроходящий" для меня город. Я не был здесь транзитным, меня связывает с ним очень много, есть даже знакомые камни», — говорил он.
Как рассказали «Собака.ru» в Шереметевском дворце, центральным сюжетом выставки «Габриадзе в Петербурге» станет история спектакля «Песня о Волге». Он был поставлен Габриадзе в 1996 году в Театре сатиры на Васильевском острове, ныне — Театре на Васильевском, при поддержке его директора Владимира Словохотова: он принял идею Резо и предоставил ему возможность работы над кукольным спектаклем. «О самом масштабном сражении ХХ века Резо сумел рассказать на небольшом столе с помощью миниатюрных кукол. […] Впервые за четверть века зритель увидит этих уникальных кукол. В выставочном пространстве возникнет "песчаное море", из которого, словно из небытия, вырастут персонажи "Песни о Волге"», — говорят кураторы.
Второй зал отдан Кутаиси — родине Габриадзе и городу его детства. «Я прожил там 17 лет, а потом пошел бродить по миру. Но даже когда сочиняю про Париж, все равно это рассказ о Кутаиси», — говорил Габриадзе. Здесь представят вещи из фондов Музея театрального и музыкального искусства, в том числе эскизы декораций и кукол из спектаклей «Осень нашей весны» и «Дочь императора Трапезунда», занавесы, которым Габриадзе придавал особое значение в своих спектаклях и сам иногда шил, а также экспонаты из частных собраний. В центре экспозиции здесь — полотно Пиросмани, которого Габриадзе не просто чтил, а считал последним художником, изобразившим рай.
Резо Габриадзе, "Ангелы и куклы"
Следующий зал перенесет в Петербург-Ленинград — в компанию писателей, с которыми Реваз Габриадзе был «на дружеской ноге». «Никто так много не рисовал Пушкина — живого, смешного, легкого. Андрей Битов и Резо Габриадзе создали целую пушкиниану», — отмечают кураторы проекта. Здесь покажут документальный фильм Аси Гусевой «Пушкин. Битов. Габриадзе» и представят его рисунки из собраний Русского музея, Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Всероссийского музея Пушкина, а также частных коллекций.
Последний зал выставки «Габриадзе в Петербурге» в Шереметевском дворце посвящен истории дружбы и сотрудничества Резо Габриадзе с «Петербургским театральным журналом», которая длилась 30 лет. В числе экспонатов — обложки, книги, «кляксы», диалоги, рассказы, скульптура Александра Володина, которые связаны с журналом. В этом же зале окажется и Чижик-Пыжик, и его история.
Выставка «Габриадзе в Петербурге» пройдет с 7 июня по 29 октября 2023 года в Шереметевском дворце (Музей театрального и музыкального искусства).
16+
Комментарии (0)