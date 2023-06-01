Резо Габриадзе в Петербурге! Работы сценариста «Мимино» и автора памятника Чижику-Пыжику покажут в Шереметевском дворце

Следующий зал перенесет в Петербург-Ленинград — в компанию писателей, с которыми Реваз Габриадзе был «на дружеской ноге». «Никто так много не рисовал Пушкина — живого, смешного, легкого. Андрей Битов и Резо Габриадзе создали целую пушкиниану», — отмечают кураторы проекта. Здесь покажут документальный фильм Аси Гусевой «Пушкин. Битов. Габриадзе» и представят его рисунки из собраний Русского музея, Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Всероссийского музея Пушкина, а также частных коллекций.

Последний зал выставки «Габриадзе в Петербурге» в Шереметевском дворце посвящен истории дружбы и сотрудничества Резо Габриадзе с «Петербургским театральным журналом», которая длилась 30 лет. В числе экспонатов — обложки, книги, «кляксы», диалоги, рассказы, скульптура Александра Володина, которые связаны с журналом. В этом же зале окажется и Чижик-Пыжик, и его история.