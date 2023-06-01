Инсталляции, скульптуры и живопись Петра Дьякова покажут на выставке-автобиографии «Заповедник» в Anna Nova

Петр Дьяков работает со скульптурой, объектами и инсталляцией., исследуя образ человека внутри природы. «В своей художественной практике обращается к стилю барокко, одновременно заигрывая и реконструируя его характерные особенности: чрезмерность, театральность, внимание к жесту, экспрессивность. Отличительной чертой техники автора является использование следов и отпечатков собственных рук, из которых Дьяков «лепит» пластическую форму», — говорят о художнике в Anna Nova.

Работы Дьякова были показаны в Русском музее, Московском музее современного искусства. Является со-основателем и участником группы «Север-7», в составе которой стал номинантом премии в области современного искусства имени Сергея Курехина (2018) и премии в области современного искусства «Инновация» (2019). Петр работал скульптором-декоратором над кинокартинами Алексея Германа-младшего («Под электрическими облаками», «Довлатов»).

Персональный выставочный проект Петра Дьякова «Заповедник» открыт для посещения с 15 июня по 20 августа 2023 года в галерее Anna Nova на улице Жуковского, 28.

16+