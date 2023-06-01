18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Инсталляции, скульптуры и живопись Петра Дьякова покажут на выставке-автобиографии «Заповедник» в Anna Nova

Поделиться:

На время работы проекта два этажа галереи примут облик заброшенного растительного лабиринта со множеством тупиков, в которых располагаются «садово-парковые» скульптуры Дьякова — псевдоантичные статуи героев и полубогов, глитчевый фонтан в виде двуглавого Лаокоона, безумные животные и фантастические плоды. Художник предлагает посетить эти искусственные «джунгли», чтобы погрузиться в состояние внутреннего партизанства.

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

"Ягода", 2022 год

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

"Ягода", 2023 год

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

"Ягода", 2022 год

Персональный выставочный проект сооснователя и участника группы «Север-7» Петра Дьякова «Заповедник» — автобиографическая история, посвященная внутреннему проживанию неопределенности, с которой художник столкнулся за последний год. Дьяков работает преимущественно со скульптурой, в которой использует отпечатки своих рук — он буквально наощупь пытается отыскать новый способ диалога со зрителем и с собственным прошлым, анализируя личный травматический опыт. На выставке будут представлены новые работы из пластика, глины, бронзы и текстиля.

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

"Йорик", 2019 год

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

"Бэт", 2021 год

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

Без названия, 2022 год

Anna Nova

О выставке «Заповедник» Петра Дьякова:

В стремлении сохранить мир и ощутить себя в глубоком тылу Дьяков отправляется в родной город. Однако места из прошлого больше не могут стать убежищем для спокойного уединения и гармонии. Они превратились в естественный «заповедник», где время остановилось. Выходом из этого ощущения тупика и катастрофичности происходящего становится масштабная инсталляция в «сердцевине» лабиринта на втором этаже галереи. Дьяков возвращается к истокам своей художественной практики — работе с глиной. Он создает экспериментальную живописно-пространственную работу, в которой пытается преодолеть кризис неопределенности с помощью переосмысления собственного визуального языка и личного прошлого.

Изображение предоставлено галереей Anna Nova. Автор фото Виктор Юрьев

Петр Дьяков

Петр Дьяков работает со скульптурой, объектами и инсталляцией., исследуя образ человека внутри природы. «В своей художественной практике обращается к стилю барокко, одновременно заигрывая и реконструируя его характерные особенности: чрезмерность, театральность, внимание к жесту, экспрессивность. Отличительной чертой техники автора является использование следов и отпечатков собственных рук, из которых Дьяков «лепит» пластическую форму», — говорят о художнике в Anna Nova.

Работы Дьякова были показаны в Русском музее, Московском музее современного искусства. Является со-основателем и участником группы «Север-7», в составе которой стал номинантом премии в области современного искусства имени Сергея Курехина (2018) и премии в области современного искусства «Инновация» (2019). Петр работал скульптором-декоратором над кинокартинами Алексея Германа-младшего («Под электрическими облаками», «Довлатов»).

Персональный выставочный проект Петра Дьякова «Заповедник» открыт для посещения с 15 июня по 20 августа 2023 года в галерее Anna Nova на улице Жуковского, 28.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: