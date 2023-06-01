Инсталляции, скульптуры и живопись Петра Дьякова покажут на выставке-автобиографии «Заповедник» в Anna Nova

На время работы проекта два этажа галереи примут облик заброшенного растительного лабиринта со множеством тупиков, в которых располагаются «садово-парковые» скульптуры Дьякова — псевдоантичные статуи героев и полубогов, глитчевый фонтан в виде двуглавого Лаокоона, безумные животные и фантастические плоды. Художник предлагает посетить эти искусственные «джунгли», чтобы погрузиться в состояние внутреннего партизанства.
Персональный выставочный проект сооснователя и участника группы «Север-7» Петра Дьякова «Заповедник» — автобиографическая история, посвященная внутреннему проживанию неопределенности, с которой художник столкнулся за последний год. Дьяков работает преимущественно со скульптурой, в которой использует отпечатки своих рук — он буквально наощупь пытается отыскать новый способ диалога со зрителем и с собственным прошлым, анализируя личный травматический опыт. На выставке будут представлены новые работы из пластика, глины, бронзы и текстиля.
О выставке «Заповедник» Петра Дьякова:
В стремлении сохранить мир и ощутить себя в глубоком тылу Дьяков отправляется в родной город. Однако места из прошлого больше не могут стать убежищем для спокойного уединения и гармонии. Они превратились в естественный «заповедник», где время остановилось. Выходом из этого ощущения тупика и катастрофичности происходящего становится масштабная инсталляция в «сердцевине» лабиринта на втором этаже галереи. Дьяков возвращается к истокам своей художественной практики — работе с глиной. Он создает экспериментальную живописно-пространственную работу, в которой пытается преодолеть кризис неопределенности с помощью переосмысления собственного визуального языка и личного прошлого.
Петр Дьяков
Петр Дьяков работает со скульптурой, объектами и инсталляцией., исследуя образ человека внутри природы. «В своей художественной практике обращается к стилю барокко, одновременно заигрывая и реконструируя его характерные особенности: чрезмерность, театральность, внимание к жесту, экспрессивность. Отличительной чертой техники автора является использование следов и отпечатков собственных рук, из которых Дьяков «лепит» пластическую форму», — говорят о художнике в Anna Nova.
Работы Дьякова были показаны в Русском музее, Московском музее современного искусства. Является со-основателем и участником группы «Север-7», в составе которой стал номинантом премии в области современного искусства имени Сергея Курехина (2018) и премии в области современного искусства «Инновация» (2019). Петр работал скульптором-декоратором над кинокартинами Алексея Германа-младшего («Под электрическими облаками», «Довлатов»).
Персональный выставочный проект Петра Дьякова «Заповедник» открыт для посещения с 15 июня по 20 августа 2023 года в галерее Anna Nova на улице Жуковского, 28.
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