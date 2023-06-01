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Искусство

Выставка участника Parazit и «Север-7» Ивана Чемакина закрыта после акта вандализма в ДК Моряков

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Как рассказали «Собака.ru» кураторы, каждая инсталляция была «целенаправленно разрушена», а центральная работа выставки — банановая шаверма — украдена. Вещи, из которых можно было бы извлечь выгоду, тоже остались нетронутыми: техника, аппаратура, свет. Замки не были вскрыты.

Изображение предоставлено Limonov Art Foundation. Автор фото Варвара Топленникова

Выставка Ивана Чемакина «БШдкМ» на момент открытия

Изображение предоставлено Limonov Art Foundation. Автор фото Варвара Топленникова
Изображение предоставлено Limonov Art Foundation. Автор фото Варвара Топленникова
Изображение предоставлено Limonov Art Foundation. Автор фото Варвара Топленникова
Изображение предоставлено Limonov Art Foundation. Автор фото Варвара Топленникова
Изображение предоставлено Limonov Art Foundation. Автор фото Варвара Топленникова
Изображение предоставлено Limonov Art Foundation. Автор фото Варвара Топленникова
Изображение предоставлено Limonov Art Foundation. Автор фото Варвара Топленникова

Персональный выставочный проект Ивана Чемакина был открыт в петербургском ДК Моряков 28 мая Фондом поддержки и развития современного российского искусства Limonov Art Foundation. «БШдкМ» — это маршрут-путешествие с размытой картой, неясной целью и открытым финалом, специально созданный художником для ДК. Недавно нанесенный свежей краской на «креативную карту» города заброшенный дом культуры стал не декорацией, но главным свидетелем и основным действующим лицом проекта.

Экспозиция под кураторством Лизы Цикаришвили должна была проработать до 4 июня, однако ее досрочно закрыли из-за акта вандализма, произошедшего в ночь на 31 мая.

Изображение предоставлено Limonov Art Foundation

Так экспозиция выглядит сейчас

Изображение предоставлено Limonov Art Foundation
Изображение предоставлено Limonov Art Foundation
Изображение предоставлено Limonov Art Foundation
Изображение предоставлено Limonov Art Foundation
Изображение предоставлено Limonov Art Foundation
Изображение предоставлено Limonov Art Foundation
Сергей Лимонов

Основатель Limonov Art Foundation — об уничтожении выставки Ивана Чемакина «БШдкМ»:

Мы привыкли в последние годы, что выставки могут закрываться по цензурным соображениям из-за острых религиозных или сексуальных сюжетов, но вандализм на выставках современного искусства стал редким явлением. Общество стало более продвинутым и толерантным. Но, к моему удивлению, уровень культурной ограниченности и скудости ума некоторых анти-любителей современного искусства оказался еще более низким, чем у средневековых инквизиторов. Повредить, уничтожить и своровать объекты машинерии одного из самых добрых художников, которого я знаю, означает тоже самое, что прийти на детскую площадку и сломать качели и горку, считая, что в детстве несправедливо обделили конфетами. Ну что ж? Будем двигаться дальше во имя Кандинского и Малевича. К тому же — это год Чемакина! Ему предстоят в этом году еще выставки, включая музейную.

Иван Чемакин (1986) — петербургский художник, мастер тотальных инсталляций, работающий с живописью, скульптурой, графикой и фотографией. Мистификатор, выстраивающий намеренно сложные и запутанные маршруты-экспозиции. Участник художественных объединений Parazit и «Север-7», арт-группировки «Цветы Джонджоли». Обладатель премии «Инновация» в номинации «Новая генерация» (2020). Работы Чемакина представлены в частных коллекциях России, Испании, США, Австрии, Англии.

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