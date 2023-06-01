Выставка участника Parazit и «Север-7» Ивана Чемакина закрыта после акта вандализма в ДК Моряков

Персональный выставочный проект Ивана Чемакина был открыт в петербургском ДК Моряков 28 мая Фондом поддержки и развития современного российского искусства Limonov Art Foundation. «БШдкМ» — это маршрут-путешествие с размытой картой, неясной целью и открытым финалом, специально созданный художником для ДК. Недавно нанесенный свежей краской на «креативную карту» города заброшенный дом культуры стал не декорацией, но главным свидетелем и основным действующим лицом проекта.

Экспозиция под кураторством Лизы Цикаришвили должна была проработать до 4 июня, однако ее досрочно закрыли из-за акта вандализма, произошедшего в ночь на 31 мая.