Выставка участника Parazit и «Север-7» Ивана Чемакина закрыта после акта вандализма в ДК Моряков

Как рассказали «Собака.ru» кураторы, каждая инсталляция была «целенаправленно разрушена», а центральная работа выставки — банановая шаверма — украдена. Вещи, из которых можно было бы извлечь выгоду, тоже остались нетронутыми: техника, аппаратура, свет. Замки не были вскрыты.
Персональный выставочный проект Ивана Чемакина был открыт в петербургском ДК Моряков 28 мая Фондом поддержки и развития современного российского искусства Limonov Art Foundation. «БШдкМ» — это маршрут-путешествие с размытой картой, неясной целью и открытым финалом, специально созданный художником для ДК. Недавно нанесенный свежей краской на «креативную карту» города заброшенный дом культуры стал не декорацией, но главным свидетелем и основным действующим лицом проекта.
Экспозиция под кураторством Лизы Цикаришвили должна была проработать до 4 июня, однако ее досрочно закрыли из-за акта вандализма, произошедшего в ночь на 31 мая.
Основатель Limonov Art Foundation — об уничтожении выставки Ивана Чемакина «БШдкМ»:
Мы привыкли в последние годы, что выставки могут закрываться по цензурным соображениям из-за острых религиозных или сексуальных сюжетов, но вандализм на выставках современного искусства стал редким явлением. Общество стало более продвинутым и толерантным. Но, к моему удивлению, уровень культурной ограниченности и скудости ума некоторых анти-любителей современного искусства оказался еще более низким, чем у средневековых инквизиторов. Повредить, уничтожить и своровать объекты машинерии одного из самых добрых художников, которого я знаю, означает тоже самое, что прийти на детскую площадку и сломать качели и горку, считая, что в детстве несправедливо обделили конфетами. Ну что ж? Будем двигаться дальше во имя Кандинского и Малевича. К тому же — это год Чемакина! Ему предстоят в этом году еще выставки, включая музейную.
Иван Чемакин (1986) — петербургский художник, мастер тотальных инсталляций, работающий с живописью, скульптурой, графикой и фотографией. Мистификатор, выстраивающий намеренно сложные и запутанные маршруты-экспозиции. Участник художественных объединений Parazit и «Север-7», арт-группировки «Цветы Джонджоли». Обладатель премии «Инновация» в номинации «Новая генерация» (2020). Работы Чемакина представлены в частных коллекциях России, Испании, США, Австрии, Англии.
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