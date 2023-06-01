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Искусство

Итальянский коллекционер передаст Петергофу более 400 предметов семьи Бенуа

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В дар музею-заповеднику поступит архив семьи петербургских архитекторов и художников, а также фрак Николая Бенуа — директора художественно-постановочной части Ла Скала, идеолога создания архивного Музея семьи Бенуа.

Центр кинофестивалей и международных программ

Это не первый дар итальянского коллекционера Пьетро Питтаро России. В 2016 году он лично передал в дар Петергофу мольберт, палитру, кисти и два рисунка художника Александра Бенуа и его сына — так же художника и сценографа Николая Бенуа. Пять лет спустя, в июне 2021 года Государственному центральному театральному музею имени Бахрушина был передан его макет к опере Джакомо Пуччини «Богема». Макет в течение 15 лет был частью выставки музея при театре. В 1988 году, после смерти Николая Бенуа, его супруга Дизма Де Чекко попросила вернуть ей экспонат — впоследствии Питтаро выкупил макет у вдовы.  

Центр кинофестивалей и международных программ

Макет Николая Бенуа к опере Джакомо Пуччини «Богема»

«Ранее я уже передавал в дар музеям в Москве и Санкт-Петербурге ряд предметов. Мною и тогда и сейчас руководила единственная мысль — вещи должны возвращаться домой, это правильно. Поэтому из Италии они были возвращены на родину Бенуа в Россию», — заявил коллекционер.

«Традиции возвращения культурных ценностей на Родину складывались на протяжении веков. Их начинали еще в XVIII веке выдающиеся меценаты и благотворители России, а сегодня продолжают люди, неравнодушные к искусству. […] Художники русского зарубежья — это целый пласт культуры со множеством нераскрытых тайн, которые нам ещё предстоит раскрывать», — отметила президент Центра кинофестивалей и международных программ, почетный член Российской академии художеств Татьяна Шумова.

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