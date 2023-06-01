Итальянский коллекционер передаст Петергофу более 400 предметов семьи Бенуа

«Ранее я уже передавал в дар музеям в Москве и Санкт-Петербурге ряд предметов. Мною и тогда и сейчас руководила единственная мысль — вещи должны возвращаться домой, это правильно. Поэтому из Италии они были возвращены на родину Бенуа в Россию», — заявил коллекционер.

«Традиции возвращения культурных ценностей на Родину складывались на протяжении веков. Их начинали еще в XVIII веке выдающиеся меценаты и благотворители России, а сегодня продолжают люди, неравнодушные к искусству. […] Художники русского зарубежья — это целый пласт культуры со множеством нераскрытых тайн, которые нам ещё предстоит раскрывать», — отметила президент Центра кинофестивалей и международных программ, почетный член Российской академии художеств Татьяна Шумова.