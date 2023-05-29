Отправляемся в «Итальянское путешествие»! Выставка русской и западноевропейской графики 1860-1920-х годов открывается в Музее-квартире Куинджи

В экспозиции представлены графические работы художников Павла Чистякова и Александра Бенуа, архитекторов Карла Рахау и Германа Гримма, а также фотографические виды двух итальянских городов — Генуи и Венеции, выполненные на рубеже XIX и XX веков.
Как отмечают в Музее Академии художеств, работы из собрания которого будут представлены на выставке в Музее-квартире Куинджи, Италия для России и Европы всегда была «землей обетованной», связанной с историей и искусством античности, средних веков и Ренессанса. Главными сюжетами итальянских работ русских и западноевропейских художников становились памятники древности и эпохи Возрождения, а также «классическая» природа страны — потому что «здесь география изначально соединяется с историей и мифологией».
О влиянии Италии на работы русских и западноевропейских мастеров и экспозиции выставки «Итальянское путешествие»:
В большом мифе Италии, как в матрешке, заложено много малых мифов-тем. Это мифология Венеции, Неаполя, Помпей, руин, dolce far niente и другие. В их рамках город или постройка обретают свою вневременную душу, вечную и неизменную. Конкретное место превращается в театральные подмостки, на которых разыгрывается трагедия, комедия, идиллия мирового или местного масштаба. Герои многих веков, словно тени, населяют эти камни, соседствуя с беззаботными итальянцами, живущими своей обычной жизнью. В XIX веке этот миф обогащается романтической сложностью переживания, стилистически выраженного в ярком колорите и сочной игре светотени.
Все эти качества в полной мере воплощены в рисунках русских художников и архитекторов второй половины XIX — первой четверти XX века. В работах Павла Чистякова, Карла Рахау, Германа Гримма, Александра Бенуа соединяется реалистическое и романтическое начало, а топографический подход обогащается эмоциональностью, извлекаемой из бытовых мотивов и эффектов светотени. Графика итальянского художника Эммануэля Мериса — это искусная, с явным декоративным оттенком, стилизация под 1840-е годы — время расцвета романтического мифа Италии.
Выставка «Итальянское путешествие» будет открыта с 1 июня по 23 июля 2023 года в Музее-квартире Архипа Куинджи в Биржевом переулке, 1/10.
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