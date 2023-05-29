Отправляемся в «Итальянское путешествие»! Выставка русской и западноевропейской графики 1860-1920-х годов открывается в Музее-квартире Куинджи

Музей Академии художеств

О влиянии Италии на работы русских и западноевропейских мастеров и экспозиции выставки «Итальянское путешествие»:

В большом мифе Италии, как в матрешке, заложено много малых мифов-тем. Это мифология Венеции, Неаполя, Помпей, руин, dolce far niente и другие. В их рамках город или постройка обретают свою вневременную душу, вечную и неизменную. Конкретное место превращается в театральные подмостки, на которых разыгрывается трагедия, комедия, идиллия мирового или местного масштаба. Герои многих веков, словно тени, населяют эти камни, соседствуя с беззаботными итальянцами, живущими своей обычной жизнью. В XIX веке этот миф обогащается романтической сложностью переживания, стилистически выраженного в ярком колорите и сочной игре светотени.

Все эти качества в полной мере воплощены в рисунках русских художников и архитекторов второй половины XIX — первой четверти XX века. В работах Павла Чистякова, Карла Рахау, Германа Гримма, Александра Бенуа соединяется реалистическое и романтическое начало, а топографический подход обогащается эмоциональностью, извлекаемой из бытовых мотивов и эффектов светотени. Графика итальянского художника Эммануэля Мериса — это искусная, с явным декоративным оттенком, стилизация под 1840-е годы — время расцвета романтического мифа Италии.