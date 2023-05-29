Андрей Мартынов — композитор и саунд-дизайнер, отметившийся в различных проектах, в том числе спектаклях, медиа-инсталляциях и перфомансах на сценах Театра Наций, Новой сцены Александринского театра и других площадках. Ефим Гордеев — мультиинструменталист, саунд-артист и звукорежиссер.

Морган Корольков — медиахудожник, в чьем послужном списке создание визуальной атмосферы выставок, живых выступлений и фестивалей электронной музыки, сотрудничество с Big Science Fest, «Кастры», Gamma Festival, lumion, Эрмитажным театром, «Абстрасенцией», Сlassic Electric, Noize Room, TRUM, Планетарием №1 различными музыкантами. В составе продюсерского бюро ArtMix Морган участвовал в создании нескольких проектов, в том числе ALCESTE и electroBACH, а также разрабатывал медиа декорации для конкурса Digital Opera в 2020 и 2021 годах.

Ксения Сангина — медиахудожница из Петербурга. Занимается визуальными композициями, интерактивными технологиями и видеомэппингом. Создала более сотни аудиовизуальных мероприятий, световых инсталляций, курсов и лекций в сфере мультимедийных технологий и искусства для av-мероприятий Noise Room и Classic Electric, фестивалей Delta, Transart, Inversia, Metaxis и Цифровая механика, а также концертов в Планетарии №1. Реализовывала световые и интерактивные инсталляции на площадках в «Марс», Центре Курехина и МОММА.

Аудиовизуальный перформанс ESC покажут 5 июня в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте, 73. Начало в 19:00.

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