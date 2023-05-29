Петербургские художники ZOIKA, Саша Браулов и арт-группа «Озерки» примут участие в IV биеннале «Атмоссфера»

На набережной Яузы Акоп Балаян создаст надувную скульптуру «20:30» в сквере у Сыромятнического гидроузла, там же можно будет увидеть арт-объект Sunshine dog Ивана Волкова. Архитектор Филипп Киценко представит инсталляцию «Прямая кривая» между Золоторожской и Сыромятнической набережными. Аут-группа «Муха» создаст объект для открытой беседы «Стол переговоров», а Александра Кузнецова — серию объектов «Обводя взглядом», замаскированных под строительные ограждения.

В районе Арт Квартала зрители увидят работу «Взаимность» Арис Онера, «Оттенки серого» XPOME и мурал «Прорыв» от Fork, который украсит въезд в Сыромятнический тоннель. На территории центра дизайна Artplay Красил Макар представит скульптуру «Крапива», Данила Шмелев (Shozy) гипперреалистичный мурал «Без названия» и работу Алексея Луки «Беспредметный разговор» на тему взаимопонимания.