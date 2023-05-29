Петербургские художники ZOIKA, Саша Браулов и арт-группа «Озерки» примут участие в IV биеннале «Атмоссфера»

Темой фестиваля уличного искусства, который стартует 31 мая в Москве, станет «Община: Партнерство-коллективность-утопия». По задумке куратора Андрея Паршикова, одной из важных задач прямо сейчас становится «налаживание новой жизни в новых условиях с новым историческим багажом». Общность, коллективность и партнерство должны стать важными элементами адаптации к этим условиям — взяв эти темы за основу, художники предложили свои варианты осмысления и обустройства окружающей их действительности.
Художница ZOIKA создает свои картины из текста посредством самобытного леттеринга, не умея при этом читать. Орнаментальные полотна вырастают из заголовков и надписей, которые художница находит вокруг себя. С 2018 года является участницей объединения Новые городские художники, которое интегрирует художников-визионеров в повестку современного искусства. В рамках «Атмосферы» художница представит проект «Что происходит?».
Как рассказали «Собака.ru» организаторы, в этом году в рамках биеннале уличного искусства «Атмосфера» свои работы представят более 45 российских и зарубежных художников. Основной проект включает работы международных участников из разных стран — в том числе ARIS ONER (Германия), Pablo Harymbat и DOMA Collective (Аргентина), CT (Италия), XPOME и Amaro Abreu (Бразилия), GAYA SOFO (Грузия), IHAR (Беларусь), Filip Radonjic (Сербия) и Hacob Balayan (Армения). Также в основном проекте участвуют художники из Петербурга — член Новых городских художников ZOIKA, Саша Браулов и арт-группа «Озерки».
Каждый участник арт-группы «Озерки», которая представит на биеннале проект «фотопрятки», реализует себя в сферах и навыках как привычных для него, так и новых — посредством взаимного обучения и коллабораций. В настоящий момент группа состоит из 27 человек — и это количество постоянно меняется.
В Центре современного искусства «Винзавод» представят геометрический мурал Маттео Черетто Кастельяно (CT), посвященный гармонии с природой мурал Birds Амаро (Amaro Abreu), абстрактное граффити The arrival Пабло Харимбата (Pablo Harymbat), камерный объект-послание «Я желаю всем счастья» от IHAR, кинетическую инсталляция Red Mobile от GAYA SOFO, инсталляцию о цикличности цивилизации «Перед Меланхолией» Марии Боковня, иммерсивную скульптура «reset>play» Филипа Радонича, технологичную инсталляцию с мыльными пузырями TIMELESS группы Doma Collective, муралы «Дом-призрак» Анастасии Литвиновой и «Настоящая совершенная рекурсия» Артема Стефанова, видео «Ничего не происходит» Дмитрия Венкова, текстильное панно «ДОМ» Саши Браулова, посвященная новой методологии коллективного сосуществования скульптура «Мурмурация» Маши Смородина, и другие проекты.
Художник, предметный дизайнер и автор объектов Саша Браулов в последние годы активно работает над серией «Архитектура авангарда», которая насчитывает более 250 работ и обращает внимание на уникальную архитектуру 1920-1930-х годов, стремящуюся скинуть с себя оковы традиций и шагнуть в будущее. На биеннале он выступит с проектом «ДОМ».
На набережной Яузы Акоп Балаян создаст надувную скульптуру «20:30» в сквере у Сыромятнического гидроузла, там же можно будет увидеть арт-объект Sunshine dog Ивана Волкова. Архитектор Филипп Киценко представит инсталляцию «Прямая кривая» между Золоторожской и Сыромятнической набережными. Аут-группа «Муха» создаст объект для открытой беседы «Стол переговоров», а Александра Кузнецова — серию объектов «Обводя взглядом», замаскированных под строительные ограждения.
В районе Арт Квартала зрители увидят работу «Взаимность» Арис Онера, «Оттенки серого» XPOME и мурал «Прорыв» от Fork, который украсит въезд в Сыромятнический тоннель. На территории центра дизайна Artplay Красил Макар представит скульптуру «Крапива», Данила Шмелев (Shozy) гипперреалистичный мурал «Без названия» и работу Алексея Луки «Беспредметный разговор» на тему взаимопонимания.
В рамках просветительской программы пройдет более десятка событий, включая работу «Городской Лаборатории» — платформы, посвященной преобразованию городской среды, в которой принимает участие 50 художников и кураторов из России. В рамках параллельной программы в Петербурге пройдет сразу несколько событий: с 20 мая в МЦ «Квадрат» откроется групповая выставка «Буква» под кураторством Владимира Blickart, в Красногвардейском районе на участке Малоохтинской набережной, появится социальный проект «Три тысячи метров» художницы Ирины Иониной, а в парке «Удельный» — проект «Реинкарнация» Алексея Иванова.
IV биеннале современного искусства «Атмоссфера» пройдет с 31 мая по 31 июля. Подробности программы можно найти здесь.
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