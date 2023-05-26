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Искусство

Произведения ведущих мастеров японской гравюры ХIХ века покажут на выставке графики «Японское искусство Укиё-э эпохи Эдо»

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В экспозиции представят работы из собрания коллекционера Вадима Александрова-Соболева-Кабалевского — пейзажи, портреты, жанровые и исторические сцены.

Изображение предоставлено кураторами выставки

В эпоху Эдо (1603-1868) в Японии возникло большое количество различных художественных направлений и школ, получило развитие книгопечатание и изготовление гравюры на дереве — то, что называется искусством укиё-э, иначе — картинки повседневной жизни городского сословия периода Эдо. К концу XVIII века сложились разные жанры этого искусства: изображения красавиц из «веселых кварталов», портреты актеров и сцены из постановок театра кабуки, гравюры на мифологические и литературные сюжеты, представлявшие самураев в батальных сценах историко-героические гравюры, а также пейзажы и изображения цветов и птиц.

Изображение предоставлено кураторами выставки
Дом ученых имени Горького

Об искусстве Японии:

Самобытным искусством Японии прониклись еще российские императоры. К примеру, Петр Первый создал школу японского языка для солдатских детей. После визита в Японию Николая Второго (тогда еще царевича Николая) в аристократических салонах Петербурга и Москвы появились японские гравюры. Особый интерес к ним проявляла аристократия Санкт-Петербурга периода серебряного века. Гравюры зародили новый взгляд на роль цвета и перспективы в европейской живописи. Коллекционировали и работали с японской гравюрой такие известные художники, как Ван Гог, Моне, Дека. Известно об увлечении японскими гравюрами Гумилева, были они и у Фаберже.

На выставке в Доме ученых будет представлено все многообразие жанров японской гравюры: пейзажи, портреты, жанровые и исторические сцены. Ранее экспонаты этой коллекции были показаны в Москве и Петербурге — в галерее искусств Зураба Церетели, в Фонде художника Михаила Шемякина и Вятском художественном музеи имени Васнецовых.

Выставка «Японское искусство Укиё-э эпохи Эдо» пройдет в Доме ученых имени Горького на Дворцовой набережной, 26 с 1 по 30 июня 2023 года. Вход бесплатный — по регистрации.

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