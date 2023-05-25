«I- Gallery. Intelligence»

О выставке «Погружение»:

Путешествие сформировало у Бенуа то внимание к деталям, которое позволяет остановить мгновение «здесь» и «сейчас» и сделать его важным. Северные закаты и рассветы, которые для многих просто унылые зимние будни, оказались неожиданно значимыми перед непредвзятым объективом фотоаппарата.

«Фотография — это всегда поиск», говорит Бенуа. — «Она ловит эмоции людей красоту пейзажей, которыми я делюсь, и эти моменты становятся вашими... Ледяные дороги Севера ведут к миру, в который невозможно не влюбиться. Поражает все: пейзажи, гостеприимство и необъятность. Бесконечная дорога... Дорога, которая пересекает Европейский континент в сторону Крайнего Севера. Это приглашение к путешествию и созерцанию простой красоты. Путешествие Париж-Териберка показывает, что прекрасно все. На этих дорогах мир появляется таким, какой он есть, каким его фиксирует камера…».