Основной концепцией проекта стало погружение в ежедневную, ненадуманную жизнь — с ее не всегда парадными ракурсами.
Как рассказали «Собака.ru» в галерее Moika104 Gallery, многодневное путешествие длиной в несколько тысяч километров по маршруту Париж-Териберка дало французскому фотографу Бенуа Виаллону богатый материал для документального репортажа. Одиночество и холод заснеженных бесконечных трасс, подошедшая к остановившемуся автомобилю лошадь, любопытные морды собак, лица попутчиков, улыбки, удивление, доброжелательность и недоверие — все это легло в основу сюжета фотоистории.
О выставке «Погружение»:
Путешествие сформировало у Бенуа то внимание к деталям, которое позволяет остановить мгновение «здесь» и «сейчас» и сделать его важным. Северные закаты и рассветы, которые для многих просто унылые зимние будни, оказались неожиданно значимыми перед непредвзятым объективом фотоаппарата.
«Фотография — это всегда поиск», говорит Бенуа. — «Она ловит эмоции людей красоту пейзажей, которыми я делюсь, и эти моменты становятся вашими... Ледяные дороги Севера ведут к миру, в который невозможно не влюбиться. Поражает все: пейзажи, гостеприимство и необъятность. Бесконечная дорога... Дорога, которая пересекает Европейский континент в сторону Крайнего Севера. Это приглашение к путешествию и созерцанию простой красоты. Путешествие Париж-Териберка показывает, что прекрасно все. На этих дорогах мир появляется таким, какой он есть, каким его фиксирует камера…».
Бенуа Виаллон (1983) — французский фотограф, живет и работает в Париже. После изучения экономики поступил в Высшую национальную школу промышленного творчества (L'Ecole Nationale Superieure de Creation Industrielle), которую окончил в 2010 году. Несколько лет работал фэшн-фотографом в крупной косметической компании. В 2017 году основал собственное агентство. Работал со многими художниками и дизайнерами, в том числе с Арно Лапьерром, чье произведение «Ёлка» было представлена I-Gallery. Intelligence в Музее МИСП в 2021 году.
Выставка Бенуа Виаллона «Погружение» открыта в Moika104 Gallery на набережной реки Мойки, 104 с 25 мая по 8 июля 2023 года. Вход свободный.
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