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Искусство

Дипломные работы художников-графиков Академии художеств покажут на выставке «Неизданное»

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Представленные работы охватывают два последних десятилетия и, как отмечают в Музее Академии художеств, «наглядно иллюстрируют высокий уровень умения и знаний академических воспитанников».

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Дробина В. И. Страничная иллюстрация № 9 к X главе книги Станислава Лема "Солярис". 2021 год

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Матвеев С. Н. Серия станковых листов по мотивам русских народных сказок "Голубиная книга". 2012 год

Как рассказали «Собака.ru» в Музее Академии художеств, в собрании которого хранятся представленные на выставке произведения, в своих работах выпускники мастерской книжной графики «смело обращаются к мировому литературному наследию». Художественный язык каждого мастера самостоятелен и оригинален — от переосмысления классического наследия до применения остро современных стиля, манеры и техники, но всегда на первом плане оказывается тактичное стремление выразить идею произведения, найти гармоничное соответствие содержания и формы.

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Филипенко Е. В. Иллюстрации и оформление к "Путешествиям Гулливера…" Свифта. 2001 год

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Иванова К. Г., "Книга Иова". Серии станковых листов на тему "Книга Иова", авторская книга. 2021 год

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Казбекова Л. Л. Серия эстампов по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". 2001 год

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Лотарев Д. В. Авторская книга "Северные морские легенды". 2012 год

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Макарова Е. В., "Дроссельмейер с ларцом подмышкой". Оформление и иллюстрации к книге Гофмана "Щелкунчик". 2012 год

Музей Академии художеств

Об участниках выставки «Неизданное»:

Художники умело компонуют многофигурные сцены, создавая наглядные и убедительные образы. Они обыгрывают сюжетную канву, добавляя в свои работы, подобно старым мастерам, множество мелких бытовых подробностей, которые расцвечивают действия и костюмы персонажей. Мастерство молодых художников выражается в тщательности проработки деталей при неуклонном сохранении целостного облика всего листа. Композиции листов часто тяготеют к классическим академическим построениям, а искусное употребление избранной, иногда очень сдержанной, колористической гаммы работает на усиление декоративных качеств диплома, делая листы более строгими и демонстрируя живописные возможности и «воспитанность глаза» автора.

Выставка дипломных работ художников-графиков Академии художеств «Неизданное» открыта с 18 мая по 30 июля 2023 года в Голубом зале Музей Академии художеств на Университетской набережной, 17. Вход свободный. 

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