Дипломные работы художников-графиков Академии художеств покажут на выставке «Неизданное»

Музей Академии художеств

Об участниках выставки «Неизданное»:

Художники умело компонуют многофигурные сцены, создавая наглядные и убедительные образы. Они обыгрывают сюжетную канву, добавляя в свои работы, подобно старым мастерам, множество мелких бытовых подробностей, которые расцвечивают действия и костюмы персонажей. Мастерство молодых художников выражается в тщательности проработки деталей при неуклонном сохранении целостного облика всего листа. Композиции листов часто тяготеют к классическим академическим построениям, а искусное употребление избранной, иногда очень сдержанной, колористической гаммы работает на усиление декоративных качеств диплома, делая листы более строгими и демонстрируя живописные возможности и «воспитанность глаза» автора.