Дипломные работы художников-графиков Академии художеств покажут на выставке «Неизданное»

Представленные работы охватывают два последних десятилетия и, как отмечают в Музее Академии художеств, «наглядно иллюстрируют высокий уровень умения и знаний академических воспитанников».
Как рассказали «Собака.ru» в Музее Академии художеств, в собрании которого хранятся представленные на выставке произведения, в своих работах выпускники мастерской книжной графики «смело обращаются к мировому литературному наследию». Художественный язык каждого мастера самостоятелен и оригинален — от переосмысления классического наследия до применения остро современных стиля, манеры и техники, но всегда на первом плане оказывается тактичное стремление выразить идею произведения, найти гармоничное соответствие содержания и формы.
Об участниках выставки «Неизданное»:
Художники умело компонуют многофигурные сцены, создавая наглядные и убедительные образы. Они обыгрывают сюжетную канву, добавляя в свои работы, подобно старым мастерам, множество мелких бытовых подробностей, которые расцвечивают действия и костюмы персонажей. Мастерство молодых художников выражается в тщательности проработки деталей при неуклонном сохранении целостного облика всего листа. Композиции листов часто тяготеют к классическим академическим построениям, а искусное употребление избранной, иногда очень сдержанной, колористической гаммы работает на усиление декоративных качеств диплома, делая листы более строгими и демонстрируя живописные возможности и «воспитанность глаза» автора.
Выставка дипломных работ художников-графиков Академии художеств «Неизданное» открыта с 18 мая по 30 июля 2023 года в Голубом зале Музей Академии художеств на Университетской набережной, 17. Вход свободный.
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