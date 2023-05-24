Скульптуру Анатолия Белкина и вазы художников Императорского фарфорового завода передали в дар Русскому музею

Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, особое отношение к нему имеет скульптура «Настоящий эксперт» из серии «Исчезающие типы» художника-нонконформиста Анатолия Белкина — портрет российского искусствоведа, заведующего отделом новейших течений Русского музея Александра Боровского. «"Исчезающие типы" — это маленькие памятники людям, образы которых сохранились в наших воспоминаниях, но встретить их в жизни все труднее», — отмечают в музее.