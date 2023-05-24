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Искусство

Скульптуру Анатолия Белкина и вазы художников Императорского фарфорового завода передали в дар Русскому музею

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Как отмечают в музее, каждое из шести произведений, пополняющих фонд фарфора, «поистине уникально». Показываем работы и рассказываем о них.

Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, особое отношение к нему имеет скульптура «Настоящий эксперт» из серии «Исчезающие типы» художника-нонконформиста Анатолия Белкина — портрет российского искусствоведа, заведующего отделом новейших течений Русского музея Александра Боровского. «"Исчезающие типы" — это маленькие памятники людям, образы которых сохранились в наших воспоминаниях, но встретить их в жизни все труднее», — отмечают в музее.

Основу светильника «Эти летние дожди» Татьяны Чариной представляет собой ваза формы «Ламповая», которая была разработана на Императорском фарфоровом заводе еще в начале ХХ века — когда в искусстве царила эстетика стиля модерн. Надглазурными красками на поверхности фарфора создан абстрактный образ летних дождей.

Серия произведений «Фокус» в исполнении художницы Веры Бакастовой — это значительный комплекс работ, представляющих собой разнообразные эксперименты в рамках найденного авторского стиля. Ваза «Фокус 24» демонстрирует оригинальные художественные и технологические приемы: она расписана кобальтовым карандашом и золотом по бисквиту.

Фонд фарфора Русского музея пополнит ваза «Тейла» заслуженного художника России Нины Троицкой. Как отмечают в музее, ее произведения всегда узнаваемы — они отличаются выверенной композицией и сильным красочным мазком. Сама Троицкая внесла значительный вклад в искусство современного отечественного фарфора, внедрив в производство ИФЗ новую палитру подглазурных красок.

«Традиция исполнения реалистичных изображений цветов и даров природы была заложена на ИФЗ создателем русского фарфора Дмитрием Виноградовым. Наивысшего расцвета это искусство достигло в середине XIX века. Сегодня технология изготовления фарфоровых букетов на ИФЗ возрождена. Композиция «Роза и улиточка» скульптора Надежды Полетаевой восхищает тонкостью деталей и совершенством исполнения», — говорят в Русском музее о еще одной работе, пополнившей коллекцию фарфора.

Ваза «Амфитрита» заслуженного художника России и почетного члена Российской Академии художеств Нелли Петровой относится к серии работ, подготовленных автором к выставке «Фарфоровые пригороды Петербурга». Ее произведения посвящены парковым комплексам императорских резиденций, ваза «Амфитрита» — скульптуре Екатерининского парка на фоне Камероновой галереи в Царском Селе.

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