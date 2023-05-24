«Троица» Андрея Рублева в «сложном и нестабильном состоянии». Она не подлежит вывозу за Третьяковской галереи

«Икона "Святая Троица" Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорится в протоколе заседания, прошедшего на днях в Третьяковской галерее.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации, протоиерея Леонида Калинина, в РПЦ отнеслись к выводам специалистов Третьяковки с пониманием: «во главе угла должен стоять вопрос сохранности святыни». Диалог между церковью и галереей идет «в добросовестном ключе» — обе стороны понимают ответственность за «великий памятник мирового значения, коим является икона».

«Условия хранения ей должны быть обеспечены в любом месте — хоть в Третьяковской галерее, хоть в Троицком соборе лавры, и здесь не место важно, а качество той капсулы, в которую икона будет помещена», — отметил он. В случае, если «патриарх Кирилл сочтет нужным», 4 июня в храме Христа Спасителя выставят «какой-нибудь из чудотворных списков» «Троицы» — уже позже, по словам Калинина, его место займет подлинная икона. «Но это будет сделано уже с подготовкой, с расчетом на века и навсегда, чтобы там она обрела свою родную гавань, для которой и была написана», — резюмировал он.

Напомним, о том, что «Троицу» Андрея Рублева передают Русской православной церкви, стало известно 17 мая. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным, как сообщают в РПЦ, «в ответ на многочисленные просьбы православных». Планировалось, что икона будет выставлена для поклонения в Храме Христа Спасителя уже 4 июня — на православный праздник Троицы. Там она останется в течение года, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

О том, что известно о передаче «Троицы» Андрея Рублева, а также о рисках для иконы мы писали здесь.