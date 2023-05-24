Третьяковская галерея выпустила аудиоспектакль «Тайна семьи Т.» по мотивам писем и дневников Веры Третьяковой

Сюжет строится на расследовании главного героя, который пытается разгадать тайну своего предка. В процессе он изучает жизнь Третьяковых и связанных с ними династий Боткиных, Мамонтовых и Толстых, а также узнает любопытные факты создания пяти известных картин из собрания галереи.
Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, сюжет «Тайны семьи Т.» отсылает к теме семейного наследия и предпринимательства. В основу сценария легли письма и дневники дочери основателя Третьяковской галереи Павла Третьякова Веры, ее дочерей Александры Боткиной и Веры Зилоти. Вдохновением послужили истории четырех известных российских династий и детали создания пяти картин из собрания Третьяковской галереи: портретов Павла Третьякова, Веры Третьяковой и Льва Толстого кисти Ивана Крамского, «Девочки с персиками» Валентина Серова и портрета Александры Боткиной, написанного Ильей Репиным.
Постановщиком аудиоспектакля выступил режиссер и театральный критик Елена Смородинова, автором сценария — драматург Вячеслав Дурненков, который взял за основу проекта «человека на распутье» в кризисе средних лет. «Все распадается, надо что-то менять, пересмотреть отношение к жизни, бизнес-стратегию собственного дела. И загадка от прадеда приходит очень вовремя. Изучая картины, следуя за своим предком по этим картинам, он начинает формировать новый подход, новое видение — пытается переизобрести себя. Аудиоспектакль — это история с открытым финалом. Мы не даем прямых ответов, не говорим в лоб, и оставляем нашего героя и слушателей наедине с их мыслями. Моменты принятия ценности семьи, своих корней, перенятие опыта предков остаются на усмотрение каждого и требуют осмысления», — отмечает он.
Заместитель генерального директора Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств:
Для Третьяковской галереи музей Павла и Сергея Третьяковых, основателей галереи, имеет особое значение. Это не классический мемориальный музей, мы создали его в доме, где они родились, в доме, который всегда был в собственности семьи. Но мы рассказываем в нем не о том как они жили, а что сделали для страны и Москвы, чем руководствовались в своей деятельности, что ценили. Особенно важным является зал о семье, она для братьев была весомой поддержкой. Нам важно, чтобы и наш музей, и этот аудиоспектакль смогли донести для наших современников важность семьи, преемственности и поддержки родных в любом деле.
Аудиоспектакль «Тайна семьи Т.» доступен в подкасте «Культурная Страна», на сайте Третьяковской галереи, а также на специальной странице проекта на сайте Моя Третьяковка.
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