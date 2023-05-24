Третьяковская галерея выпустила аудиоспектакль «Тайна семьи Т.» по мотивам писем и дневников Веры Третьяковой

Татьяна Гафар

Заместитель генерального директора Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств:

Для Третьяковской галереи музей Павла и Сергея Третьяковых, основателей галереи, имеет особое значение. Это не классический мемориальный музей, мы создали его в доме, где они родились, в доме, который всегда был в собственности семьи. Но мы рассказываем в нем не о том как они жили, а что сделали для страны и Москвы, чем руководствовались в своей деятельности, что ценили. Особенно важным является зал о семье, она для братьев была весомой поддержкой. Нам важно, чтобы и наш музей, и этот аудиоспектакль смогли донести для наших современников важность семьи, преемственности и поддержки родных в любом деле.