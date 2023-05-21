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Искусство

Петербургскую «Ночь музеев» посетили больше 50 тысяч человек

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Это рекордный показатель в истории культурной акции. Традиционно одними из самых популярных мест стали мероприятия в саду Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

«Новый рекорд "Ночи музеев"! Более 50 тысяч человек посетили более 120 петербургских музеев! Концерты в Большом зале Филармонии слушали более 11 тысяч зрителей, Артиллерийский музей посетили 8,6 тысяч человек, а Музей железных дорог России – 8,1 тысяч», — написал в своем Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Также одним из самых популярных мест стал сад Музея Анны Ахматовой. Во двор на Литейном проспекте заглянуло более 7 тысяч человек. Капеллу посетили свыше 6 тысяч петербуржцев и гостей города, Военно-морской музей принял более 4 тысяч человек.

В прошлом году на петербургскую «Ночью музеев пришли более 30 тысяч человек, а суммарное число посещений культурных учреждений превысило отметку в 90 тысяч.

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