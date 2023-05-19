«Перспективы» проведут благотворительный вечер современного искусства «В Петербурге светло»

Александр Иванов

Руководитель арт-студи и благотворительной организации «Перспективы» — о точках соприкосновения культурной и социальной сфер жизни:

Арт-студия «Перспективы» — сложившееся сообщество, которому в этом году исполняется 22 года, нас можно назвать одним из старейших проектов такого рода в России. Мы работаем на двух площадках: в ПНИ № 3 в Петергофе и с 2022 года — в «Нормальном месте». Помимо собственно творчества, мы занимаемся сохранением и собиранием работ — сейчас их в архиве насчитывается больше 3000. Зачем мы все это собираем? Затем, что из них возникает какая-то очень другая история нашего города, искусства, совершенно другие визуальные образы.

Так что наша работа помимо того, что социальная, еще и исследовательская. Мы всегда думаем о том, какое место мы в нашем городе занимаем, куда мы идем и что мы можем делать в такой богатой культурной среде, как Петербург. Культурную и социальную работу часто разделяют, что для меня довольно странно. Они обе существуют для того, чтобы делать что-то доступным всем. Мы же не можем представить себе, например, чтобы кто-то не мог войти в Эрмитаж. Социальная работа очень похожа на культуру, потому что она создает такие места, где мы встречаемся с чем-то новым: иногда нам понятным, иногда непонятным. Но мы в ней все вместе.