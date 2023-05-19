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Искусство

Уже завтра в России пройдет «Ночь музеев». Вот онлайн-программа — от Эрмитажа, «Гаража», ММОМА и Эрарты

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Контент от музее-участников можно посмотреть в специальном разделе «Ночь музеев» во ВКонтакте.

ВКонтакте

В Москве Государственный исторический музей покажет виртуальную экскурсию по выставкам «Драгоценныеордена», «Николай II. Семья и престол» и «Евгений Халдей. Эпоха в кадрах». В Мультимедиа Арт Музее — он закрыт на ремонт, но в«Ночь музеев» он откроет свои двери онлайн, — историк-искусствовед Ольга Свиблова расскажет об этапах развития искусства фотографии, а также о его роли сегодня. Музей русского импрессионизма проведет трансляцию лекции о закулисье музея и тайнах картин.

Государственный Эрмитаж в «Ночь музеев» открытую дискуссию «Архитектура в кадре»: фотографы и архитекторы поделятся секретами мастерства и расскажут о памятниках, увиденных во время фотопутешествий. В Российском этнографическом музее научный сотрудник Владимир Дмитриев проведет онлайн-посетителей по новой выставке «Мужчина. Охотник. Воин». Музей Фаберже расскажет о сюрпризах, которые хранит коллекция драгоценных пасхальных яиц семьи Романовых, и объяснит, почему изделия фирмы Карла Фаберже стали мировым брендом.

Также в рамках акции музеи представят специальные ролики для подборки в VK Клипах. Московский музей современного искусства (ММОМА) расскажет про кафе, где можно купить винил, про книжный магазин, а также подарки, которые можно найти в музее на Петровке. Красноярский музейный центр «Площадь Мира» поделится самыми необычными способами провести время в музее. А Русский музей расскажет о дворцах и садах, о мастер-классах и лекциях, об интеллектуальных играх и концертах.

«Ночь музеев — Санкт-Петербург»

Напомним, в ночь с 20 на 21 мая в рамках акции «Ночь музеев» музеи расскажут петербуржцам о жизненном опыте отдельного человека, формирующем его как личность, и об опыте как эксперименте — важной составляющей практик ученого и художника. Посетители смогут порассуждать об историческом опыте и преемственности в искусстве, а также получить собственный новый опыт. В числе участников этого года — Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей Академии художеств, Лютеранская церковь Святой Екатерины на Васильевском острове, МИСП, музеи-заповедники «Гатчина», «Царское село» и «Петергоф», киностудия «Ленфильм», репинские «Пенаты», Росфото, Библиотека имени Маяковского, театр «На Литейном» и другие.

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