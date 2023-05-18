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Искусство

MYTH Gallery привезет в Москву работы Лизы Бобковой, Петра Кирюши, Ульяны Подкорытовой и Никиты Селезнева. Это совместная выставка с бюро МОХ

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Выставка объединит работы, затрагивающие проблему хрупкости природного мира, художественного жеста и воспоминания — и одновременно возможности обращения этой хрупкости в навязчивый образ, преследующий даже за закрытыми глазами.

MYTH Gallery

Как рассказали «Собака.ru» в MYTH Gallery, на выездной выставке в московском пространстве бюро «МОХ: природа, сады, культура» петербургская художница Лиза Бобкова будет представлена графикой из ее проекта «Жест немного застревает» для Музея Академии Штиглица, который был посвящен размышлениям о природе художественной практики и утрате потенции художника в монотонности работы. Помимо этой серии будут латунные скульптуры Лизы «Игрушки детей подземелья» — золотые мини-памятники, переплавляющие травмирующие воспоминания.

MYTH Gallery

Лиза Бобкова, выставка «Жест немного застревает» для Музея Академии Штиглица, 2021 год

Сразу несколько серий Никиты Селезнева разместятся в интерьере бюро — в том числе графическая «Последние цветы», ранее нигде не экспонировавшаяся и вдохновленная судьбой американской поэтессы Сильвии Плат. Эта серия — своего рода реквием по уходящей жизни, попытка сохранить и зафиксировать хрупкость быстро увядающего цветка. На выставке также будут объекты Никиты из проекта «Обривая Христа», созданные во время резиденции в грузинском фонде Ria Keburia. Сбривание волос связывается одновременно с утратой и со стремлением к свободе.

MYTH Gallery

Никита Селезнев, из проекта «Обривая Христа», 2022 год

Среди работ Петра Кирюши в экспозиции будут живописные и графические работы, выполненные новым для художника методом. Он изображает увиденный в прошлом момент и заполняет промежутки между движениями рябью, которая мешает разглядеть рисунок и создает иллюзию двух изобразительных плоскостей.

Ульяна Подкорытова представит на выставки свои керамические объекту, обыгрывающие образ русской девичьей косы — «навязчивую идею» художницы. «Эти косы появляются в ее керамических и деревянных скульптурах, в графике, живописи, видео-арте и перформансах. Что произойдет, если постоянно воспроизводить косы в разных материалах? Поможет ли сакрализация навязчивой идеи преодолению обсессивного состояния?» — говорят в MYTH Gallery.

Групповая выставка Лизы Бобковой, Петра Кирюши, Ульяны Подкорытовой и Никиты Селезнева будет открыта с 23 мая по 4 июля 2023 года в московском пространстве бюро МОХ в Старомонетном переулке, 12.

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