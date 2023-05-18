Среди работ Петра Кирюши в экспозиции будут живописные и графические работы, выполненные новым для художника методом. Он изображает увиденный в прошлом момент и заполняет промежутки между движениями рябью, которая мешает разглядеть рисунок и создает иллюзию двух изобразительных плоскостей.

Ульяна Подкорытова представит на выставки свои керамические объекту, обыгрывающие образ русской девичьей косы — «навязчивую идею» художницы. «Эти косы появляются в ее керамических и деревянных скульптурах, в графике, живописи, видео-арте и перформансах. Что произойдет, если постоянно воспроизводить косы в разных материалах? Поможет ли сакрализация навязчивой идеи преодолению обсессивного состояния?» — говорят в MYTH Gallery.

Групповая выставка Лизы Бобковой, Петра Кирюши, Ульяны Подкорытовой и Никиты Селезнева будет открыта с 23 мая по 4 июля 2023 года в московском пространстве бюро МОХ в Старомонетном переулке, 12.

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