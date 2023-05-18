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Искусство

На Vokzal 1853 открывается арт-лавка уличного искусства «Сетка»

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К запуску пространства приурочена выставка «Улица — женского рода» с работами граффитчиц и уличных художниц, доказывающих, что стрит-арт — не только мужской вид деятельности.

Фото: Лиза Медунецкая
Фото: Лиза Медунецкая

«Сетка» — арт-проект, заключающийся в интервенции искусства в не предназначенные для этого общественные места. Кураторы проекта стремятся сделать современное искусство ближе к людям с помощью доступных цен и тематических мероприятий. На открытии арт-лавки (уже сейчас там можно найти работы Стаса Багса, Турбена и Вовы Цыгана!), которая расположится в историческом здании Варшавского вокзала Vokzal 1853, пройдут перформансы, мастер-классы с современными художниками Костей Ужве, Zoika и Artpogallery, лекции, паблик-токи, экскурсии и даже вечеринка с диджей-сетами от Move 185.

«Сетка»

Вова Цыган

«Сетка»

Турбен

К открытию «Сетки» приурочен и проект «Улица — женского рода», в рамках которого представят 21 оригинальный арт-объект от граффитчиц и уличных художниц, а также мерч от них. По словам кураторов, одна из основных идей выставки — «нормализовать в массовом сознании образ девушки, рисующей на улице, и образ женщины, которая не пытается угодить и подстроиться, а делает то, что считает хочет».

«Граффити, стрит-арт считаются преимущественно мужскими видами деятельности. Девушки действительно намного реже занимаются этим, может сложиться представление, что они почти не рисуют в городе, но это уже давно не так. Все больше женщин начинает рисовать на городских стенах и "бомбить" их, отстаивая свое право на самовыражение», — отмечают они.

Открытие арт-лавки «Сетка» на Vokzal 1853 состоится 20 мая. Выставка «Улица — женского рода» будет открыта до 20 июня включительно. Подробности можно посмотреть здесь

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