Два неизвестных ранее портрета кисти Рембрандта обнаружены спустя 200 лет

В течение 200 лет работы хранились в частной коллекции одной британской семьи, чьи предки приобрели их в 1824 году на аукционе Christie’s. На портретах, датированных 1635 годом, изображены Ян Виллемсц ван дер Плюйм и его жена Яапген Карелс — пара, имевшая родственные связи с художником: их сын Доминик женился на дочери дяди Рембрандта. В тот год, когда были написаны портреты, они купили сад рядом с садом матери Рембрандта.

«Я не знал, что мне предстоит увидеть. И я осмелился мечтать. Для меня было удивительно, что эти картины никогда раньше не изучались. Они полностью отсутствовали в литературе о Рембрандте», — приводит Financial Times слова заместителя председателя международного отдела живописи старых мастеров в Christie's Генри Петтифера.

Портреты высотой около 20 сантиметров будут выставлены на продажу в лондонском заде Christie's 6 июля — после того как работы представят на выставках в Нью-Йорке и Амстердам. Оценочная стоимость произведений составляет 5-8 миллионов фунтов стерлингов за пару. Однако продажа не станет рекордной: в 2009 году его «Портрет человека с зажатым в руке оружием» ушел с молотка за 20,2 миллиона фунтов.