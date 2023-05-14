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Искусство

Эрмитаж согласился передать раку Александра Невского РПЦ

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Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписал договор с митрополитом Варсонофием о передаче Русской православной церкви саркофага Александра Невского. Произведение искусства перенесут в Александро-Невскую лавру.

Фото: пресс-служба Эрмитажа

Пока что точных сроков переноса саркофага нет. Источник «Фонтанки» уверяет, что ее передадут «на Троицу», то есть в начале июня. В Эрмитаже поясняют, что передать экспонат с такой скоростью технически невозможно в силу множества условий. И реально это может произойти к концу года.

«В течение ста лет Эрмитаж хранил и четырежды* спасал от гибели гробницу и раку святого Александра Невского. Сегодня эта ответственность на 49 лет передается Церкви. Согласно договору, заключенному между Эрмитажем и Санкт-Петербургской епархией, утвержденному и согласованному Патриархом Московским и всея Руси и Министром культуры Российской Федерации, Церкви предстоит воссоздать те уникальные условия состояния воздуха, которые созданы огромным трудом в Эрмитаже. Без этого хрупкая гробница погибнет.
», — заявил Михаил Пиотровский.

Директор музея также уточнил, что данное событие является ярким событием мирового значения и одновременно — продолжением традиционной музейной дипломатии внутри страны и за её пределами.

Саркофаг Александра Невского имеет уникальную историю. В 20-е годы Советская власть даже хотела отправить произведение искусства на переплавку. Но музейщики отстояли его — взамен этого в переплавку были отданы серебряные монеты из коллекции Эрмитажа.

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