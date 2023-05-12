Картина «Три парки» Себастьяно Маццони вернулась в Петергоф после реставрации

Это одно из полотен, входивших в историческое собрание галереи «Картинного дома». В ходе реставрации была обнаружена авторская подпись, которая подтвердила принятую ранее новую атрибуцию предмета.
«Три парки» написаны на сюжет античной мифологии. На фоне облачного неба и архитектурных развалин, поросших диким кустарником, изображены три богини судьбы с их характерными атрибутами. Нона, отвечающая за рождение, держит в руках пряжу в виде рога изобилия, из которого появляется младенец. Крылатая Децима прядет и отмеряет нить жизни, продолжительность которой зависит от настроения капризной Морты, держащей в руках острые ножницы. Ползающие рядом с ней на каменных руинах змеи символизируют неизбежную смерть.
«Картина "Три парки" представляет особый интерес, поскольку относится к той немногочисленной группе произведений, которая входила в собственную живописную коллекцию будущего императора Петра III в бытность его наследником престола. Для демонстрации коллекции в середине XVIII века был построен Картинный дом в Ораниенбауме. В 1757-1758-х годах картина заняла свое место на восточной стене художественной галереи, где находится и в настоящее время», — отмечают в музее-заповеднике.
На протяжении 270-летнего пребывания картины в России ее атрибуция неоднократно менялась. В середине XVIII века полотно приписывали кисти болонского живописца Карло Чиньяни. Спустя три года, при передаче картины в Академию художеств, ее автором был назван Тинторетто — определение, закрепившееся за произведением на долгие годы. В 2013 году ведущим научным сотрудником Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа И. С. Артемьевой впервые была предложена новая атрибуция картины кисти Себастьяно Маццони.
В ходе реставрации, которая длилась четыре месяца, была выполнена регенерация, утоньшение и выравнивание пожелтевшей лаковой пленки, удалены старые реставрационные тонировки, благодаря чему авторский красочный слой вновь приобрел характерный для венецианской живописи сияющий, «жемчужный» колорит.
Картину «Три парки» Себастьяно Маццони вновь можно увидеть в музее «Картинный дом» ежедневно с 10:30 до 18:00, кроме понедельника и последнего вторника месяца. Вход в музей и работа касс до 17:00.
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