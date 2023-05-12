Картина «Три парки» Себастьяно Маццони вернулась в Петергоф после реставрации

«Три парки» написаны на сюжет античной мифологии. На фоне облачного неба и архитектурных развалин, поросших диким кустарником, изображены три богини судьбы с их характерными атрибутами. Нона, отвечающая за рождение, держит в руках пряжу в виде рога изобилия, из которого появляется младенец. Крылатая Децима прядет и отмеряет нить жизни, продолжительность которой зависит от настроения капризной Морты, держащей в руках острые ножницы. Ползающие рядом с ней на каменных руинах змеи символизируют неизбежную смерть.

«Картина "Три парки" представляет особый интерес, поскольку относится к той немногочисленной группе произведений, которая входила в собственную живописную коллекцию будущего императора Петра III в бытность его наследником престола. Для демонстрации коллекции в середине XVIII века был построен Картинный дом в Ораниенбауме. В 1757-1758-х годах картина заняла свое место на восточной стене художественной галереи, где находится и в настоящее время», — отмечают в музее-заповеднике.