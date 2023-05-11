Главным героем и объектом наблюдения фотографа становится город — неоднозначный и до конца себя не определивший организм, которого он застает в процессе изменений и реновации. Это исследование не людей, пейзажей и ландшафтов, а противоречивости города, как живого героя со своими особенностями.
Выставка Ильи Большакова «Кэжуал» подготовлена обществом «А—Я» при поддержке «Росфото» и является частью проекта «Современная российская фотография», который знакомит зрителя с творчеством молодых художников из разных регионов России. Новая серия Большакова — это современная фотография, актуальность которой выходит за рамки Нижнего Новгорода и России в целом.
Фотограф ставит документальность в приоритет: в серии нет ни одной постановочной фотографии. Несмотря на реализм, ощутимый в цветовой гамме, фотографии не только отражают действительность, но и содержат критическое отношение художника. «Документальность работ Большакова не информационная и сугубо репортажная, в ней есть место эмоции», — отмечают кураторы.
О фотографии:
Когда я начал заниматься фотографией, то осознанно проникся городом, потому что начал его изучать и искать красоту в повседневных вещах. Я тщательнее стал всматриваться в окружающее меня пространство и через фотографию его полюбил и понял. В Нижнем Новгороде стоит острый вопрос старого и нового. В архитектуре сочетаются вещи абсолютно из разных эпох: с огромными стеклянными постройками могут соседствовать деревянные малоэтажные дома. В этом контрасте как будто отражена вся Россия.
Выставка нижегородского фотографа Ильи Большакова «Кэжуал» пройдет с 19 мая по 25 июня 2023 года в обществе «А—Я» на Невском проспекте, 60. Вход свободный.
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