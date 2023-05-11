Илья Большаков

О фотографии:

Когда я начал заниматься фотографией, то осознанно проникся городом, потому что начал его изучать и искать красоту в повседневных вещах. Я тщательнее стал всматриваться в окружающее меня пространство и через фотографию его полюбил и понял. В Нижнем Новгороде стоит острый вопрос старого и нового. В архитектуре сочетаются вещи абсолютно из разных эпох: с огромными стеклянными постройками могут соседствовать деревянные малоэтажные дома. В этом контрасте как будто отражена вся Россия.