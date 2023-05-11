Благотворительная выставка-продажа детских рисунков пройдет в рамках проекта «#ИзПрофессорскойКвартиры»

В экспозиции представят работы, нарисованные детьми разного возраста, которые в настоящий момент проходят лечение от лейкоза. Все средства, собранные от продажи рисунков, пойдут на приобретение расходных материалов и препаратов для пациентов детской онкобольницы, чтобы сделать частые процедуры менее болезненными.
Работы, которые представят в рамках благотворительной выставки-продажи «Искусство — спасти жизнь», были созданы в рамках мастер-класса под руководством художника Альберта Степанова — он прошел в KGallery в национальный день донора костного мозга, который ежегодно отмечается 20 апреля. Как отмечают в галерее, мастер-класс и выставка стали возможны благодаря активному участию благотворительного фонда «Энергия Доброты», представителей частной школы семьи Шостаковичей.
«Благодаря их содействию получилось не только организовать мероприятие для детей, но и привлечь внимание к проблеме критической нехватки потенциальных доноров костного мозга в России. Шанс встретить своего генетического близнеца составляет всего 1 на 10 000, именно поэтому необходимо, чтобы Федеральный регистр доноров костного мозга был как можно шире», — говорят в KGallery.
О донорстве костного мозга:
Стать донором совсем несложно, нужно лишь соответствовать трем основным критериям: быть в возрасте от 18 до 45 лет, не иметь серьезных заболеваний и иметь вес больше 50 килограмм. После сдачи генетического материала вы автоматически попадаете в регистр доноров костного мозга, и при обнаружении вашего генетического близнеца, которому нужна трансплантация, с вами свяжется сотрудник регистра. Если вы готовы стать донором, у вас есть шанс задать все интересующие вопросы на встрече «Искусство — спасти жизнь», на которой каждый сможет вступить в регистр доноров костного мозга.
Благотворительная выставка-продажа детских рисунков «Искусство — спасти жизнь» пройдет 18 мая в графическом кабинете «#ИзПрофессорскойКвартиры» от KGallery на набережной реки Фонтанки, 24. Начало в 17:00, вход свободный.
0+
Комментарии (0)