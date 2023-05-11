Благотворительная выставка-продажа детских рисунков пройдет в рамках проекта «#ИзПрофессорскойКвартиры»

Работы, которые представят в рамках благотворительной выставки-продажи «Искусство — спасти жизнь», были созданы в рамках мастер-класса под руководством художника Альберта Степанова — он прошел в KGallery в национальный день донора костного мозга, который ежегодно отмечается 20 апреля. Как отмечают в галерее, мастер-класс и выставка стали возможны благодаря активному участию благотворительного фонда «Энергия Доброты», представителей частной школы семьи Шостаковичей.

«Благодаря их содействию получилось не только организовать мероприятие для детей, но и привлечь внимание к проблеме критической нехватки потенциальных доноров костного мозга в России. Шанс встретить своего генетического близнеца составляет всего 1 на 10 000, именно поэтому необходимо, чтобы Федеральный регистр доноров костного мозга был как можно шире», — говорят в KGallery.