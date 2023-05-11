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Искусство

Благотворительная выставка-продажа детских рисунков пройдет в рамках проекта «#ИзПрофессорскойКвартиры»

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В экспозиции представят работы, нарисованные детьми разного возраста, которые в настоящий момент проходят лечение от лейкоза. Все средства, собранные от продажи рисунков, пойдут на приобретение расходных материалов и препаратов для пациентов детской онкобольницы, чтобы сделать частые процедуры менее болезненными.

Изображение предоставлено KGallery

Кириллина Кираяна, "Донорское сердце"

Изображение предоставлено KGallery

Кириллина Кираяна, "Планеты"

Изображение предоставлено KGallery

Кириллина Кираяна, "Апельсин"

Работы, которые представят в рамках благотворительной выставки-продажи «Искусство — спасти жизнь», были созданы в рамках мастер-класса под руководством художника Альберта Степанова — он прошел в KGallery в национальный день донора костного мозга, который ежегодно отмечается 20 апреля. Как отмечают в галерее, мастер-класс и выставка стали возможны благодаря активному участию благотворительного фонда «Энергия Доброты», представителей частной школы семьи Шостаковичей.

«Благодаря их содействию получилось не только организовать мероприятие для детей, но и привлечь внимание к проблеме критической нехватки потенциальных доноров костного мозга в России. Шанс встретить своего генетического близнеца составляет всего 1 на 10 000, именно поэтому необходимо, чтобы Федеральный регистр доноров костного мозга был как можно шире», — говорят в KGallery.

Изображение предоставлено KGallery

Захарова Милена, "Белый мишка"

Изображение предоставлено KGallery

Викулов Женя, "Апельсин"

KGallery

О донорстве костного мозга:

Стать донором совсем несложно, нужно лишь соответствовать трем основным критериям: быть в возрасте от 18 до 45 лет, не иметь серьезных заболеваний и иметь вес больше 50 килограмм. После сдачи генетического материала вы автоматически попадаете в регистр доноров костного мозга, и при обнаружении вашего генетического близнеца, которому нужна трансплантация, с вами свяжется сотрудник регистра. Если вы готовы стать донором, у вас есть шанс задать все интересующие вопросы на встрече «Искусство — спасти жизнь», на которой каждый сможет вступить в регистр доноров костного мозга.

Благотворительная выставка-продажа детских рисунков «Искусство — спасти жизнь» пройдет 18 мая в графическом кабинете «#ИзПрофессорскойКвартиры» от KGallery на набережной реки Фонтанки, 24. Начало в 17:00, вход свободный.

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