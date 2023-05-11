Инсталляции из битого стекла художника Сергея Колосова покажут на выставке в галерее «Непокоренные»

Кураторский текст к выставке Сергея Колосова «Лучшее лекарство — это…»:

В самых глубоких кальдерах человеческих душ прячется Нечто. Иррациональная, зачастую болезненная потребность менять маски и наряды подстраиваясь под конкретную ситуацию. Каждый раз заживо сдирая с себя кожу, облачаясь в новую, ради того, чтобы в очередной раз оправдать себя перед собой, стать своим среди чужих, надеясь, что никто не заметит подмены. Скрывать свое настоящее лицо, скрывать свои мысли, прятаться в объятиях нового одеяния, испуганно выглядывая из-под тяжести напяленных шкур, за слоями которых уже не разглядеть когда-то бывшее живым истинное Я.

Жизнь скоротечна — сегодня ты пируешь в царской шубе, а завтра просишь милостыню в обносках. Мучительная тоска по себе настоящему яркими всполохами пронзает тьму безвременья, в которой похоронена искренность. Специально заостренные края создают необходимую дистанцию, не давая другим приблизиться и разрушить стены этой старательно по кирпичику возводимой крепости. Чем больше проходит времени, тем выше становятся стены и острее защитные грани.

Выбраться из этих чертогов под силу только тому, кто вовремя вспомнит, что на его плечах чужая одежда, а вместо лица маска. Лишь скинув с себя абсолютно всё и встретившись лицом к лицу с первозданным мы можем заслужить шанс на спасение. Но стоит помнить, что выбраться из трясины притворности смогут не все. Для некоторых чужая оболочка становится настолько родной, что они навсегда забывают себя реального, окончательно растворяя собственную личность в токсичной субстанции лицемерия. Быть настоящим или захлебнуться в море симулякров? Ответ на этот вопрос стоит искать в тех самых кальдерах собственных душ.