Графические работы из серий «Психогеография Петербурга» и «Метаморфозы» Ольги Васильевой покажут на выставке от KGallery

Центральной темой обоих проектов является образ Петербурга, получивший крайне разную трактовку и визуальное воплощение.
Ольга Васильева, "Город под мостом". 2022 год, литография
«Психогеография Петербурга» — так называется новая папка из 11 литографий Ольги Васильевой, которые были отпечатаны в мастерской Алексея Баранова тиражом 15 экземпляров. Работа над серией началась летом 2022 года — тогда художницу увлекли неожиданные ракурсы из-под мостов во время водных прогулок по рекам и каналам. По словам куратора выставки Николая Кононихина, своих работах Васильева «формирует собственное чувственное видение города, делая акцент не на историко-культурном, а на индивидуально-психологическом восприятии окружающей действительности».
Ольга Васильева, "Колоннада Казанского собора пережевывает линию Невского проспекта". 2022 год, литография
Проект «Метаморфозы», выполненные в рамках которого работы также покажут на выставке, вырос из серии «Временные конструкции», посвященной преобразованию городских зданий и памятников в период их ремонта или реставрации. Заглавной работой стала одетая в строительные леса «Колокольня Никольского собора», которую тут же окрестили «башней Татлина».
Ольга Васильева, серия "Метаморфозы". "Колокольня Никольского собора", 2023 год
О проекте «Метаморфозы»:
Проект «Метаморфозы» — это развернутый на шести листах процесс преобразования «башни Татлина» обратно в чевакинскую колокольню. Помимо решения концептуальной задачи художника увлекло исследование возможностей техники литографии не для получения тиража, а для создания произведения в сфере актуального искусства. В проекте «Метаморфозы» с двух известняковых камней получается одна серия из шести разных листов. Чтобы добиться визуального эффекта постепенного превращения одной формы в другую, пришлось слой за слоем сошлифовывать изображения с камней, навсегда теряя возможность повторной печати.
Персональная выставка графических работ Ольги Васильевой пройдет в пространстве книжного магазина KGallery New Stage Bookcafe на Новой сцене Александринского театра с 20 мая по 23 июля 2023 года.
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