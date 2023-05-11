Графические работы из серий «Психогеография Петербурга» и «Метаморфозы» Ольги Васильевой покажут на выставке от KGallery

«Психогеография Петербурга» — так называется новая папка из 11 литографий Ольги Васильевой, которые были отпечатаны в мастерской Алексея Баранова тиражом 15 экземпляров. Работа над серией началась летом 2022 года — тогда художницу увлекли неожиданные ракурсы из-под мостов во время водных прогулок по рекам и каналам. По словам куратора выставки Николая Кононихина, своих работах Васильева «формирует собственное чувственное видение города, делая акцент не на историко-культурном, а на индивидуально-психологическом восприятии окружающей действительности».