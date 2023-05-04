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Искусство

Малоизвестные работы ученика Куинджи Ивана Шультце покажут на выставке в галерее «Петербург»

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Это первая ретроспектива художника в Петербурге, охватывающая все периоды его творчества.

Изображение предоставлено кураторами выставки

"Лунная дорожка на воде"

Изображение предоставлено кураторами выставки

"Озеро Маджоре"

Творческое мировоззрение Ивана Шультце формировалось под влиянием его именитых учителей Константина Крыжицкого и Архипа Куинджи. Используя новаторские для своего времени живописные приемы и концепцию «света», художник создавал пейзажи, которые были высоко оценены его современниками. Работы Шультце коллекционировали Карл Фаберже, князья Михаил Александрович и Григорий Михайлович, ученый-исследователь Александр Кениг. Творчество художника и представителя русской школы люминизма также получило признание в Европе и США, где это направление также было представлено. 

Изображение предоставлено кураторами выставки

"Кружева из инея"

Как рассказали «Собака.ru» в галерее «Петербург», выставочный проект призван показать «уникальные и малоизвестные живописные произведения автора, познакомить зрителей с творческим наследием чрезвычайно знаменитого в дореволюционной России, но незаслуженно забытого сейчас художника, обладающего особенным чувством цвета, мастера световоздушной перспективы».

Изображение предоставлено кураторами выставки

"Закат над морем"

Изображение предоставлено кураторами выставки

"Осень в парке Сен-Клу"

Галерея «Петербург»

О ретроспективе работ Ивана Шультце:

Выставка «Иван Шультце. Очарованный светом» знакомит зрителей с творчеством выдающегося живописца, который прославился среди современников как «волшебник света» и «мастер световых эффектов». Его новаторское, глубоко поэтическое творчество стало ярким явлением в искусстве русской пейзажной живописи XX века. Представленные картины передают удивительно реалистичный, наполненный светом и яркими красками мир. Художник-люминист уделял особое внимание изображению света, стремясь уловить кратковременное состояние природы, создавая романтически-идеализированный пейзаж.

Выставка «Иван Шультце. Очарованный светом» пройдет с 19 мая по 15 сентября 2023 года в галерее «Петербург» на Невском проспекте, 54. 

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