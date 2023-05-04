Малоизвестные работы ученика Куинджи Ивана Шультце покажут на выставке в галерее «Петербург»

Это первая ретроспектива художника в Петербурге, охватывающая все периоды его творчества.
Творческое мировоззрение Ивана Шультце формировалось под влиянием его именитых учителей Константина Крыжицкого и Архипа Куинджи. Используя новаторские для своего времени живописные приемы и концепцию «света», художник создавал пейзажи, которые были высоко оценены его современниками. Работы Шультце коллекционировали Карл Фаберже, князья Михаил Александрович и Григорий Михайлович, ученый-исследователь Александр Кениг. Творчество художника и представителя русской школы люминизма также получило признание в Европе и США, где это направление также было представлено.
"Кружева из инея"
Как рассказали «Собака.ru» в галерее «Петербург», выставочный проект призван показать «уникальные и малоизвестные живописные произведения автора, познакомить зрителей с творческим наследием чрезвычайно знаменитого в дореволюционной России, но незаслуженно забытого сейчас художника, обладающего особенным чувством цвета, мастера световоздушной перспективы».
О ретроспективе работ Ивана Шультце:
Выставка «Иван Шультце. Очарованный светом» знакомит зрителей с творчеством выдающегося живописца, который прославился среди современников как «волшебник света» и «мастер световых эффектов». Его новаторское, глубоко поэтическое творчество стало ярким явлением в искусстве русской пейзажной живописи XX века. Представленные картины передают удивительно реалистичный, наполненный светом и яркими красками мир. Художник-люминист уделял особое внимание изображению света, стремясь уловить кратковременное состояние природы, создавая романтически-идеализированный пейзаж.
Выставка «Иван Шультце. Очарованный светом» пройдет с 19 мая по 15 сентября 2023 года в галерее «Петербург» на Невском проспекте, 54.
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