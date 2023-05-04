Малоизвестные работы ученика Куинджи Ивана Шультце покажут на выставке в галерее «Петербург»

Творческое мировоззрение Ивана Шультце формировалось под влиянием его именитых учителей Константина Крыжицкого и Архипа Куинджи. Используя новаторские для своего времени живописные приемы и концепцию «света», художник создавал пейзажи, которые были высоко оценены его современниками. Работы Шультце коллекционировали Карл Фаберже, князья Михаил Александрович и Григорий Михайлович, ученый-исследователь Александр Кениг. Творчество художника и представителя русской школы люминизма также получило признание в Европе и США, где это направление также было представлено.