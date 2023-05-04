Композитор-резидент Дома Радио Андреас Мустукис открывает персональную выставку Im Ather

Опус Im Ather — микрополифоническое произведение Андреаса Мустукиса для хора, контрабаса, электроники и волн Мартено на стихи Пауля Целана и цитат из кинематографа. В преддверии премьеры, которая состоится в июне, композитор выступает как художник и представляет экспозицию с тем же названием.

В серии живописных работ, созданных в этом году, Мустукис обращается к технике action painting. «Живопись действия» характерна для абстрактного экспрессионизма Джексона Поллока, Франца Клайна, Виллема де Кунинга: процесс создания картины имеет большее значение, нежели конечный результат, а холст становится своего рода «ареной действия».

По словам искусствоведа Ильи Крончева-Иванова, музыкально-художественная практика Андреаса Мустукиса «сближает его с модернистской синестетической традицией, исследующей взаимосвязь чувств»: «В его работах музыка — один из самых абстрактных видов искусства — обретает видимость, а абстрактная живопись — слышимость».

Андреас Мустукис О выставке Im Ather: В каком-то смысле время похоже на воздух (αιθέρας), а мы — на самолеты (каждый из нас видел, как они одиноко пересекают синий послеполуденный небосвод), появляющиеся из ниоткуда, не ведающие, откуда и куда они летят. Неспешно они пролетают над нами и нашими жизнями и исчезают в синеве, оставляя за собой белые линии, словно бесшумное дыхание, словно прощальный взмах льняного платка, которым мы когда-то провожали любимых с надеждой на встречу в будущем.

Персональная выставка Андреаса Мустукиса Im Ather откроется в Доме Радио 10 мая. Вход свободный по регистрации.

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