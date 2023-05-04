Фотографии, личную кинохронику и костюмы Федора Шаляпина представят на выставке «Царь Федор» к 150-летию певца

Работая над экспозицией, кураторы выставки взяли за основу книгу воспоминаний Шаляпина «Маска и душа», чтобы проникнуть в «творческую лабораторию» певца, показать внутренний процесс работы над ролью и рождение сценического образа.
Борис Кустодиев. Портрет Федора Шаляпина
Выставка «Царь Федор» располагается в двух залах Парадной анфилады Шереметевского дворца. Первый зал посвящен ярким детским впечатлениям Шаляпина, которые впоследствии оказались решающими в выборе профессионального пути. В фотографиях Казани и ее пригородов, где провел свое детство певец, мемориальных вещах, живописных работах Бориса Кустодиева, Ивана Богданова и Исаака Левитана предстает мир, сформировавший творческую природу Шаляпина, зародивший в нем любовь к театру и сцене. В центре экспозиции здесь — скульптура современного художника Нестора Энгельке «Корни Шаляпина», воплотившая в себе, как отмечают кураторы выставки, «мощный образ таланта, вышедшего из низов, из народа, из самых недр земли русской».
Федор Шаляпин в образе Олоферна
Второй зал выставки посвящен сценическим образам Федора Шаляпина — Мефистофеля, Бориса Годунова, Ивана Грозного, Фарлафа, Олоферна, Варяжского гостя, Мельника, Демона, Досифея, Дон Кихота, Дона Базилио. В экспозиции представлены живописные и графические портреты артиста в ролях и в жизни кисти Бориса Кустодиева, Александра Головина, Александра Бенуа, Александра Яковлева, Юрия Анненкова, Бориса Григорьева, Валентина Серова, Георгия Верейского. Здесь также располагаются скульптуры Марка Антокольского, картина Вячеслава Шварца, рисунки Михаила Врубеля, которыми вдохновлялся Шаляпин при работе над ролями. «Особо ценные экспонаты зала», отмечают кураторы, — «роскошные сценические костюмы» певца.
Федор Шаляпин в образе Досифея, опера "Хованщина"
В центре Оружейного зала воссоздана грим-уборная Шаляпина в Мариинском театре — место перевоплощения артиста в своих героев, его творческая лаборатория. Помимо сохранившихся мемориальных предметов, здесь будут его автозарисовки, эскизы гримов и шаржи, представляющие Шаляпина как художника.
Выставка сопровождается аудиоспектаклем. В его основе — тексты воспоминаний и писем, в которых Шаляпин рассказывает о своей жизни и работе в театре. Кроме того, на выставке будут показаны фрагменты художественных фильмов «Дон Кихот» и «Дочь Пскова» с участием артиста, а также архивная кинохроника, на которой Шаляпин запечатлен в непринужденной обстановке с семьей, друзьями, коллегами.
Федор Шаляпин в образе Еремки
О Федоре Шаляпине:
Ему рукоплескали лучшие сцены Европы, Америки, Азии, Африки, Австралии. Он создал свой исполнительский стиль, в котором гармонично соединялись искусство вокалиста, художника и актера, и превратил оперу в синтез искусств: драматического и вокального. Певец был великим мастером перевоплощения. Любой его образ на сцене был законченным творением, в котором музыка и слово, грим и костюм, мимика и жест подчинялись созданию характера. Как выходцу из бедной крестьянской семьи удалось покорить своим искусством весь мир? На какой почве смог вырасти столь масштабный талант? В поисках ответов на эти вопросы авторы выставки взяли за основу книгу воспоминаний Шаляпина «Маска и душа», чтобы проникнуть в «творческую лабораторию» певца, показать внутренний процесс работы над ролью, рождение сценического образа.
Выставка «Царь Федор» к 150-летию Федора Шаляпина пройдет с 19 мая по 22 октября 2023 года в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства (Шереметевский дворец). Подробности можно найти здесь.
16+
Комментарии (0)