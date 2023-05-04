Фотографии, личную кинохронику и костюмы Федора Шаляпина представят на выставке «Царь Федор» к 150-летию певца

В центре Оружейного зала воссоздана грим-уборная Шаляпина в Мариинском театре — место перевоплощения артиста в своих героев, его творческая лаборатория. Помимо сохранившихся мемориальных предметов, здесь будут его автозарисовки, эскизы гримов и шаржи, представляющие Шаляпина как художника.

Выставка сопровождается аудиоспектаклем. В его основе — тексты воспоминаний и писем, в которых Шаляпин рассказывает о своей жизни и работе в театре. Кроме того, на выставке будут показаны фрагменты художественных фильмов «Дон Кихот» и «Дочь Пскова» с участием артиста, а также архивная кинохроника, на которой Шаляпин запечатлен в непринужденной обстановке с семьей, друзьями, коллегами.